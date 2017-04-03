Акимат Астаны назвал дату и место проведения следующего боя Головкина
Бой казахстанского боксёра Геннадия Головкина, намеченный на 17 июля, пройдёт на стадионе «Астана Арена» вместимостью 30 тысяч человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
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«Уже известно, что бой будет 17 июля. Головкин поставил свою подпись. Бой будет (…) у нас на стадионе “Астана Арена”. Поэтому готовьтесь, копите деньги, думаю, билеты будут недешевыми. Нужно подождать ещё, я думаю, недели две, чтобы все стало ясно. Это ведь профессиональный бокс, который уже превратился в бизнес. Сам я думаю, что билеты будут стоить 10−15 тысяч тенге», — сообщил руководитель Управления физической культуры и спорта Берик Маржикпаев в ходе
Напомним, ранее некоторые СМИ сообщали, что этим летом чемпион мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе может провести объединительный бой с британцем Билли Джо Сондерсом, владеющим титулом WBO в среднем весе. Сам Сондерс в интервью BBC Radio 2 рассказал, что потенциальная встреча может состояться 24 июня на «О2 Арене» в Лондоне.
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