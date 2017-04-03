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3 апреля 2017, 10:38 | Бокс | Sports.kz

Акимат Астаны назвал дату и место проведения следующего боя Головкина

Бой казахстанского боксёра Геннадия Головкина, намеченный на 17 июля, пройдёт на стадионе «Астана Арена» вместимостью 30 тысяч человек, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Бой казахстанского боксёра Геннадия <span class=error>Головкина</span> намеченный на 17 июля пройдёт на стадионе <span class=error>Астана</span> Арена вместимостью 30 тысяч человек передаёт корреспондент <span class=error>МИА</span> Казинформ. Увеличить
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«Уже известно, что бой будет 17 июля. Головкин поставил свою подпись. Бой будет (…) у нас на стадионе “Астана Арена”. Поэтому готовьтесь, копите деньги, думаю, билеты будут недешевыми. Нужно подождать ещё, я думаю, недели две, чтобы все стало ясно. Это ведь профессиональный бокс, который уже превратился в бизнес. Сам я думаю, что билеты будут стоить 10−15 тысяч тенге», — сообщил руководитель Управления физической культуры и спорта Берик Маржикпаев в ходе пресс-конференции в Астане.

Напомним, ранее некоторые СМИ сообщали, что этим летом чемпион мира по версиям WBA (Super), WBC, IBF и IBO в среднем весе может провести объединительный бой с британцем Билли Джо Сондерсом, владеющим титулом WBO в среднем весе. Сам Сондерс в интервью BBC Radio 2 рассказал, что потенциальная встреча может состояться 24 июня на «О2 Арене» в Лондоне.

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