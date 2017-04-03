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https://sport.mail.ru/news/boxing/29291235/
3 апреля 2017, 10:36 | Бокс | Sports.kz

Александр Беленький: Лично мне кажется, что переходить в 168 фунтов Головкину не надо

Российский спортивный журналист и телекомментатор Александр Беленький поделился со Sports.kz своим мнением о возможном переходе казахстанца Геннадия Головкина в 168 фунтов и его потенциальных соперниках.

Российский спортивный журналист и телекомментатор Александр Беленький поделился со Sports.kz своим мнением о возможном переходе <span class=error>казахстанца</span> Геннадия <span class=error>Головкина</span> в 168 фунтов и его потенциальных соперниках. Увеличить
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— Видимо, Геннадию стало очень трудно делать вес. К тому же теперь, видимо, все будут повторять трюк, который сделал Джейкобс. Лично мне кажется, что переходить в 168 фунтов Головкину не надо. Де-факто ребята там выступают куда более крупные. Мне кажется, что Уорд — единственный соперник, ради которого Головкину стоило бы переходить в 168 фунтов. А так, желающих там бы нашлось достаточно: и Рамирес, и ДеГейл, и Гроувз, и Юбэнк, и Абрахам… — сказал Беленький.

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