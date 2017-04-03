Александр Беленький: Лично мне кажется, что переходить в 168 фунтов Головкину не надо
Российский спортивный журналист и телекомментатор Александр Беленький поделился со Sports.kz своим мнением о возможном переходе казахстанца Геннадия Головкина в 168 фунтов и его потенциальных соперниках.
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Видимо, что-то случилось...
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— Видимо, Геннадию стало очень трудно делать вес. К тому же теперь, видимо, все будут повторять трюк, который сделал Джейкобс. Лично мне кажется, что переходить в 168 фунтов Головкину не надо.
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