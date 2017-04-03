Александр Беленький: Лично мне кажется, что переходить в 168 фунтов Головкину не надо

— Видимо, Геннадию стало очень трудно делать вес. К тому же теперь, видимо, все будут повторять трюк, который сделал Джейкобс. Лично мне кажется, что переходить в 168 фунтов Головкину не надо. Де-факто ребята там выступают куда более крупные. Мне кажется, что Уорд — единственный соперник, ради которого Головкину стоило бы переходить в 168 фунтов. А так, желающих там бы нашлось достаточно: и Рамирес, и ДеГейл, и Гроувз, и Юбэнк, и Абрахам… — сказал Беленький.