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https://sport.mail.ru/news/boxing/29290290/
3 апреля 2017, 9:38 | Бокс | Vesti.kz

Определились претенденты на титул Джейкобса после его поражения от Головкина

Определились претенденты на титул «регулярного» чемпиона мира по версии WBA (Всемирная боксерская ассоциация) в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Американский боксер проиграл GGG 18 марта в <nobr>Нью-Йорке</nobr> единогласным решением судей. Увеличить
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Ранее этот пояс принадлежал американцу Дэниэлу Джейкобсу (32−2, 29 КО), который 18 марта в Нью-Йорке единогласным решением судей проиграл казахстанцу Геннадию Головкину (37−0, 33 КО), владеющему титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в средней категории. Таким образом, Джейкобс потерял пояс, который стал вакантным.

Как объявила японская промоутерская компания Teiken Promotions, бой за титул «регулярного» чемпиона WBA в среднем весе состоится 20 мая в Токио. Его оспорят временный чемпион организации в среднем весе камерунец Хассан Н`Дам Н`Жикам и олимпийский чемпион из Японии Риота Мурата, занимающий второе место в рейтинге WBA в средней категории.

Добавим, что Н`Жикам провел на профессиональном ринге 37 боев, в которых одержал 35 побед (21 КО) при двух поражениях. В активе Мураты 12 побед в 12 поединках (9 КО).

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