Определились претенденты на титул Джейкобса после его поражения от Головкина
Определились претенденты на титул «регулярного» чемпиона мира по версии WBA (Всемирная боксерская ассоциация) в среднем весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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Ранее этот пояс принадлежал американцу Дэниэлу Джейкобсу (32−2, 29 КО), который 18 марта в
Как объявила японская промоутерская компания Teiken Promotions, бой за титул «регулярного» чемпиона WBA в среднем весе состоится 20 мая в Токио. Его оспорят временный чемпион организации в среднем весе камерунец Хассан Н`Дам Н`Жикам и олимпийский чемпион из Японии Риота Мурата, занимающий второе место в рейтинге WBA в средней категории.
Добавим, что Н`Жикам провел на профессиональном ринге 37 боев, в которых одержал 35 побед (21 КО) при двух поражениях. В активе Мураты 12 побед в 12 поединках (9 КО).
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