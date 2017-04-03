Определились претенденты на титул Джейкобса после его поражения от Головкина

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Ранее этот пояс принадлежал американцу Дэниэлу Джейкобсу (32−2, 29 КО), который 18 марта в Нью-Йорке единогласным решением судей проиграл казахстанцу Геннадию Головкину (37−0, 33 КО), владеющему титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в средней категории. Таким образом, Джейкобс потерял пояс, который стал вакантным.

Как объявила японская промоутерская компания Teiken Promotions, бой за титул «регулярного» чемпиона WBA в среднем весе состоится 20 мая в Токио. Его оспорят временный чемпион организации в среднем весе камерунец Хассан Н`Дам Н`Жикам и олимпийский чемпион из Японии Риота Мурата, занимающий второе место в рейтинге WBA в средней категории.

Добавим, что Н`Жикам провел на профессиональном ринге 37 боев, в которых одержал 35 побед (21 КО) при двух поражениях. В активе Мураты 12 побед в 12 поединках (9 КО).