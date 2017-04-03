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https://sport.mail.ru/news/boxing/29289975/
3 апреля 2017, 9:36 | Бокс | Vesti.kz

СМИ: Если Головкин упустит бой с Сондерсом в июне, то рискует остаться ни с чем. Ведь «Канело» уже кидал его

Обозреватель портала Boxingnews24.com Дэн Эмброуз выразил мнение, почему чемпиону мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанцу Геннадию Головкину (37−0, 33 КО) также важно заполучить на июнь бой с обладателем пояса WBO в этой же категории британцем Билли Джо Сондерсом (24−0, 12 КО).

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Ранее стало известно, что команда мексиканца Сауля «Канело» Альвареса рассматривает в качестве возможного соперника для поединка на сентябрь бывшего соперника Головкина — канадца Давида Лемье (37−3, 33 КО). Интересы последнего, как и «Канело», представляет одна промоутерская компания — Golden Boy Promotions. По мнению автора, «такой поединок стал бы для мексиканца куда безопаснее боя с Головкиным, но канадец не единственный вариант — существует вероятность реванша с Чавесом-младшим».

«Промоутеру Головкина Тому Леффлеру придется постараться, чтобы устроить ему объединительный бой с Сондерсом на 10 июня. Если он упустит его, то Головкин рискует остаться ни с чем. Он может не получить поединков с Сондерсом и «Канело», а вместо этого будет вынужден встретиться со своим обязательным претендентом по линии IBF Туреано Джонсоном. Фанаты бокса могут этого не знать, но Джонсон является очень тяжелым оппонентом. Думаю, что он даже получше Дэниэла Джейкобса. Если честно, мне кажется, что Туреано побил бы Дэниэла, если бы они встретились.

Ведь «Канело» прошлом году уже кидал Головкина с боем. Хочется верить, что он (Головкин) извлек из этого опыт и не будет делать большие ставки на то, что их бой состоится, поскольку это маловероятно.

Бой Головкина и «Канело» состоится только при одном условии — если Golden Boy Promotions выберет его, как это было с Хулио Сезаром Чавесом-младшим, Амиром Ханом и Джеймсом Киркландом, которые уже были на спаде. Такая же ситуация может быть и с Головкиным, но он все еще дерется на слишком высоком уровне, чтобы ему позволили выйти на один ринг с «Канело». Вот поэтому в сентябре «Канело» встретится либо с Лемье, либо с Чавесом, — говорится в заметке.

Добавим, что Лемье выйдет на ринг 6 мая на вечере бокса в Лас-Вегасе, главным событием которого станет бой между «Канело» и Чавесом-младшим. Головкин же ведет переговоры с Сондерсом о бое на июнь, а Альваресом — на сентябрь.

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