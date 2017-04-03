Абель Санчес спрогнозировал исход боя между Головкиным и Сондерсом

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«Думаю, Головкин его побьет. Вряд ли Сондерс будет таким же крупным и сильным, как Джейкобс. Головкин остановит его в поздних раундах, но это будет тяжелый поединок. Сондерс — трудный соперник, очень подвижный и неуловимый боксер, так что будет нелегко», — поделился Санчес в интервью On The Ropes Boxing Radio.

Ранее тренер рассказал о том, как обстоят дела в переговорах между Головкиным и Сондерсом, а также объяснил значимость их поединка.

Сам британский боксер призвал GGG перестать тратить время и соглашаться на бой или заткнуться. В то же время промоутер Сондерса заверил, что переговоры продолжаются, а также отметил, что на следующей неделе будет сделано важное заявление.

По информации источников, бой Головкина и Сондерса может состояться 10 июня в Казахстане. Согласно другой информации, британец назвал новое место и дату проведения боя — O2 Arena в Лондоне 24 июня.