Абель Санчес спрогнозировал исход боя между Головкиным и Сондерсом
Тренер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Абель Санчес сделал прогноз на ожидаемый бой своего подопечного против британца Билли Джо Сондерса (24−0, 12 КО), владеющего титулом WBO в этой же категории.
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«Думаю, Головкин его побьет. Вряд ли Сондерс будет таким же крупным и сильным, как Джейкобс. Головкин остановит его в поздних раундах, но это будет тяжелый поединок. Сондерс — трудный соперник, очень подвижный и неуловимый боксер, так что будет нелегко», — поделился Санчес в интервью On The Ropes Boxing Radio.
Ранее тренер рассказал о том, как обстоят дела в переговорах между Головкиным и Сондерсом, а также объяснил значимость их поединка.
Сам британский боксер призвал GGG перестать тратить время и соглашаться на бой или заткнуться. В то же время промоутер Сондерса заверил, что переговоры продолжаются, а также отметил, что на следующей неделе будет сделано важное заявление.
По информации источников, бой Головкина и Сондерса может состояться 10 июня в Казахстане. Согласно другой информации, британец назвал новое место и дату проведения боя — O2 Arena в Лондоне 24 июня.
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