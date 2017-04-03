Санчес прояснил ситуацию в переговорах Головкина с Сондерсом и значимость этого боя

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«Я бы хотел увидеть поединок Головкина и Сондерса, потому что целью Геннадия было завоевание всех четырех поясов. Как только он их все заполучит, у нас появится много разных направлений для дальнейшего продвижения. Так что этот бой важен для нас.

Из того, что я слышал от Тома Леффлера (промоутер Головкина) и Фрэнка Уоррена (промоутер Сондерса) в социальных сетях, они близки к завершению сделки. Думаю, они пытаются убедить Сондерса подписать контракт за счет денег, которые стоят на кону, — заявил Санчес в беседе с On The Ropes Boxing Radio.

Ранее Сондерс призвал Головкина перестать тратить время и соглашаться на бой или заткнуться. В то же время Уоррен заверил, что переговоры продолжаются, а также отметил, что на следующей неделе будет сделано важное заявление.

По информации источников, бой Головкина и Сондерса может состояться 10 июня в Казахстане. Между тем появилась информация о том, что британец назвал новое место и дату проведения боя — O2 Arena в Лондоне 24 июня.