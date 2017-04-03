Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29289036/
3 апреля 2017, 9:08 | Бокс | Vesti.kz

Тренер Головкина обвинил промоутера «Канело» в позерстве и нежелании устраивать бой

Тренер чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Абель Санчес считает, что промоутер мексиканца Сауля «Канело» Альвареса не заинтересован в организации их боя. Об этом специалист сказал в интервью On The Ropes Boxing Radio.

Санчес считает что Де Ла Хойя давно решил не драться с GGG. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

— Оскар Де Ла Хойя сказал, что «Канело» не может драться в июне, потому что он может пострадать или получить травму в поединке с Чавесом (6 мая). Это их способ сказать, что они не хотят вести переговоры о бое с Головкиным?

— Существует много способов отклонить поединок, и это один из них. Крис Юбенк-старший проделал немало подобных трюков. Этот бой обсуждался на протяжении двух последних лет, и его промоушен уже начался. Де Ла Хойя просто пытается сделать это как можно легче для себя с тех пор, как они решили не устраивать бой, и чтобы его не критиковали. Это позерство. Он знает, что этого боя хочет публика, что это лучший поединок в боксе. Возможно, дела его компании не позволяют ему завершить сделку с Томом Леффлером.

Ранее стало известно, что Головкин намерен вернуться в июне. Наиболее вероятным соперником казахстанца называется обладатель пояса WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО).

Однако Де Ла Хойя призвал воздержаться Головкина от этих планов. По его словам, в том поединке казахстанец может получить травму и не успеть восстановиться. К тому же у них останется мало времени на раскрутку сентябрьского боя с «Канело». Позицию Оскара поддержал его бывший бизнес-партнер Ричард Шефер.

Между тем промоутер Головкина Том Леффлер отверг опасения своего коллеги. А Санчес считает, что Де Ла Хойя просто ищет повод, чтобы избежать боя с Головкиным.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Давид Лемье: Знаю, что являюсь кандидатом на бой с «Канело» в сентябре. Это моя цель

Давид Лемье: Знаю, что являюсь кандидатом на бой с «Канело» в сентябре. Это моя цель

Экс-чемпион мира в среднем весе канадский боксер Давид Лемье (37−3, 33 КО) заявил, что свой следующий поединок он рассматривает как шанс получить бой с обладателем пояса WBO в первом среднем весе мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (48−1−1, 33 КО).
Еще 7 новостей  Все новости
3 апреля

Если Головкин упустит бой с Сондерсом в июне, то рискует остаться ни с чем. Ведь "Канело" уже кидал его - СМИ

Специалисты всерьез заговорили, что тренерское кресло под Цхададзе зашаталось - СМИ

Абель Санчес спрогнозировал исход боя между Головкиным и Сондерсом