Тренер Головкина обвинил промоутера «Канело» в позерстве и нежелании устраивать бой

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— Оскар Де Ла Хойя сказал, что «Канело» не может драться в июне, потому что он может пострадать или получить травму в поединке с Чавесом (6 мая). Это их способ сказать, что они не хотят вести переговоры о бое с Головкиным?

— Существует много способов отклонить поединок, и это один из них. Крис Юбенк-старший проделал немало подобных трюков. Этот бой обсуждался на протяжении двух последних лет, и его промоушен уже начался. Де Ла Хойя просто пытается сделать это как можно легче для себя с тех пор, как они решили не устраивать бой, и чтобы его не критиковали. Это позерство. Он знает, что этого боя хочет публика, что это лучший поединок в боксе. Возможно, дела его компании не позволяют ему завершить сделку с Томом Леффлером.

Ранее стало известно, что Головкин намерен вернуться в июне. Наиболее вероятным соперником казахстанца называется обладатель пояса WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО).

Однако Де Ла Хойя призвал воздержаться Головкина от этих планов. По его словам, в том поединке казахстанец может получить травму и не успеть восстановиться. К тому же у них останется мало времени на раскрутку сентябрьского боя с «Канело». Позицию Оскара поддержал его бывший бизнес-партнер Ричард Шефер.

Между тем промоутер Головкина Том Леффлер отверг опасения своего коллеги. А Санчес считает, что Де Ла Хойя просто ищет повод, чтобы избежать боя с Головкиным.