Тренер Головкина обвинил промоутера «Канело» в позерстве и нежелании устраивать бой
Тренер чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Абель Санчес считает, что промоутер мексиканца Сауля «Канело» Альвареса не заинтересован в организации их боя. Об этом специалист сказал в интервью On The Ropes Boxing Radio.
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Видимо, что-то случилось...
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— Оскар Де Ла Хойя сказал, что «Канело» не может драться в июне, потому что он может пострадать или получить травму в поединке с Чавесом (6 мая). Это их способ сказать, что они не хотят вести переговоры о бое с Головкиным?
— Существует много способов отклонить поединок, и это один из них. Крис
Ранее стало известно, что Головкин намерен вернуться в июне. Наиболее вероятным соперником казахстанца называется обладатель пояса WBO в среднем весе британец Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО).
Однако Де Ла Хойя призвал воздержаться Головкина от этих планов. По его словам, в том поединке казахстанец может получить травму и не успеть восстановиться. К тому же у них останется мало времени на раскрутку сентябрьского боя с «Канело». Позицию Оскара поддержал его бывший
Между тем промоутер Головкина Том Леффлер отверг опасения своего коллеги. А Санчес считает, что Де Ла Хойя просто ищет повод, чтобы избежать боя с Головкиным.
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