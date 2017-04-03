Давид Лемье: Знаю, что являюсь кандидатом на бой с «Канело» в сентябре. Это моя цель

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Лемье выйдет на ринг 6 мая на вечере бокса в Лас-Вегасе, главным событием которого станет бой между «Канело» и Хулио Сесаром-Чавесом младшим. Соперником канадца станет 29-летний мексиканец Маркос Рейес (35−4, 26 КО).

«После боя со Стивенсом я хотел отдохнуть, но мне предложили поединок 6 мая, и я решил не упускать эту возможность. Я возьму отпуск позже. С точки зрения веса всё нормально. Сейчас я вешу столько же, сколько весил за неделю до моего предыдущего боя, и это очень хорошая новость.

Любой боксёр, если его недооценить, может преподнести сюрприз. Конечно, мой соперник это не Головкин, «Канело» или Чавес. Но я должен отнестись к этому парню со всей ответственностью. Я знаю, что рассматриваюсь в качестве возможного соперника для «Канело» на сентябрь. Но все может измениться после моего выступления.

Наша цель — встреча с «Канело». Я думаю, это то, чего хотят видеть фанаты. Этот бой состоится, но когда и где, мы еще увидим, — приводит слова канадца BoxingScene.

Напомним, Лемье своем последнем бою, состоявшемся 11 марта, в третьем раунде отправил в тяжелый нокаут Кертиса Стивенса. При этом и канадец, и американец в прошлом досрочно проигрывали казахстанцу Геннадию Головкину (37−0, 33 КО). Последний, к слову, также ведет переговоры с «Канело» по поединку на сентябрь.