Майорга победил Сепеду и ждёт боя с Кампасом
В ночь с субботы на воскресенье мск в Никарагуа состоялся вечер бокса, главным событием которого стал бой между бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях Рикардо Майоргой (32−9−1, 26 КО) и мексиканцем Хаудиелем Сепедой (12−18−1, 9 КО).
Первое за 18 месяцев появление Майорги в ринге завершилось его лёгкой победой. Мексиканец, который не может победить с 2009 года, продержался против ветерана из Никарагуа всего три раунда. Комбинационная работа Майорги по корпусу и голове оппонента в третьем раунде, заставила Сепеду отказаться от продолжения боя.
После этого успеха
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