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https://sport.mail.ru/news/boxing/29286047/
2 апреля 2017, 18:36 | Бокс | Чемпионат.com

Майорга победил Сепеду и ждёт боя с Кампасом

В ночь с субботы на воскресенье мск в Никарагуа состоялся вечер бокса, главным событием которого стал бой между бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях Рикардо Майоргой (32−9−1, 26 КО) и мексиканцем Хаудиелем Сепедой (12−18−1, 9 КО).

Первое за 18 месяцев появление Майорги в ринге завершилось его лёгкой победой. Мексиканец, который не может победить с 2009 года, продержался против ветерана из Никарагуа всего три раунда. Комбинационная работа Майорги по корпусу и голове оппонента в третьем раунде, заставила Сепеду отказаться от продолжения боя.

После этого успеха экс-чемпион настраивается на встречу с другим мексиканцем, ветераном ринга Йори Боем Кампасом (106−17−3, 81 КО).
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