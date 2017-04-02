Майорга победил Сепеду и ждёт боя с Кампасом

Первое за 18 месяцев появление Майорги в ринге завершилось его лёгкой победой. Мексиканец, который не может победить с 2009 года, продержался против ветерана из Никарагуа всего три раунда. Комбинационная работа Майорги по корпусу и голове оппонента в третьем раунде, заставила Сепеду отказаться от продолжения боя.



После этого успеха экс-чемпион настраивается на встречу с другим мексиканцем, ветераном ринга Йори Боем Кампасом (106−17−3, 81 КО).