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https://sport.mail.ru/news/boxing/29285605/
2 апреля 2017, 16:26 | Бокс | Sports.kz

Уроженка Казахстана защитила титулы WBC и WBO

Немецкая боксерша Кристина Хаммер (21−0, 9 КО) единогласным решением судей победила шведку Марию Линдберг (15−2−2, 8 КО), сообщает Sports.kz.

Немецкая <span class=error>боксерша</span> Кристина <span class=error>Хаммер</span> (21−0 9 КО) единогласным решением судей победила шведку Марию <span class=error>Линдберг</span> (15−2−2 8 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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Таким образом, Хаммер в девятый раз успешно защитила титул WBO и в первый — WBC в среднем весе.

«Какой прекрасный вечер! Это моя 21-я победа! Спасибо всем моим болельщикам! Я по-прежнему чемпионка WBC и WBO, а теперь еще и боксерша года!» — написала Хаммер в инстаграме.

Отметим, что Кристина родилась в Карагандинской области (поселок Новодолинка), а в детстве с родителями эмигрировала в Германию — сейчас спортсменка живет в Дортмунде.

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