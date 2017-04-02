Уроженка Казахстана защитила титулы WBC и WBO
Немецкая боксерша Кристина Хаммер (21−0, 9 КО) единогласным решением судей победила шведку Марию Линдберг (15−2−2, 8 КО), сообщает Sports.kz.
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Таким образом, Хаммер в девятый раз успешно защитила титул WBO и в первый — WBC в среднем весе.
«Какой прекрасный вечер! Это моя 21-я победа! Спасибо всем моим болельщикам! Я
Отметим, что Кристина родилась в Карагандинской области (поселок Новодолинка), а в детстве с родителями эмигрировала в Германию — сейчас спортсменка живет в Дортмунде.
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