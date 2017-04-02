Уроженка Казахстана защитила титулы WBC и WBO

Таким образом, Хаммер в девятый раз успешно защитила титул WBO и в первый — WBC в среднем весе.



«Какой прекрасный вечер! Это моя 21-я победа! Спасибо всем моим болельщикам! Я по-прежнему чемпионка WBC и WBO, а теперь еще и боксерша года!» — написала Хаммер в инстаграме.



Отметим, что Кристина родилась в Карагандинской области (поселок Новодолинка), а в детстве с родителями эмигрировала в Германию — сейчас спортсменка живет в Дортмунде.