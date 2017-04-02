Головкин занимает третье место в мире по победам среди любителей
Facebook Gancho Al Higado, публикующий материалы, посвященные боксу, составил список бывших и действующих боксеров, преуспевших на любительском уровне, сообщает Sports.kz.
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За основу взято количество побед, одержанное бойцами в любителях. В топ-10 импровизированного рейтинга входят семь действующих боксеров и три бывших. Казахстанский средневес Геннадий Головкин занимает в нем третье место.
Рейтинг:
1. Василий Ломаченко (396−1)
2. Гильермо Ригондо (374−12)
3. Геннадий Головкин (345−5)
4. Эдриэн Бронер (300−19)
5. Оскар де ла Хойя (223−5)
6. Пернелл Уитакер (201−13)
7. Виталий Кличко (195−14)
8. Шугар Рэй Леонард (165−11)
9. Мигель Котто (125−23)
10. Андре Уорд (114−5)
Отметим, что из вышеперечисленных боксеров поражений на
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