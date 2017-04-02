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https://sport.mail.ru/news/boxing/29285274/
2 апреля 2017, 15:23 | Бокс | Sports.kz

Головкин занимает третье место в мире по победам среди любителей

Facebook Gancho Al Higado, публикующий материалы, посвященные боксу, составил список бывших и действующих боксеров, преуспевших на любительском уровне, сообщает Sports.kz.

Facebook Gancho Al Higado публикующий материалы посвященные боксу составил список бывших и действующих боксеров преуспевших на любительском уровне сообщает Sports.kz. Увеличить
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За основу взято количество побед, одержанное бойцами в любителях. В топ-10 импровизированного рейтинга входят семь действующих боксеров и три бывших. Казахстанский средневес Геннадий Головкин занимает в нем третье место.

Рейтинг:
1. Василий Ломаченко (396−1)
2. Гильермо Ригондо (374−12)
3. Геннадий Головкин (345−5)
4. Эдриэн Бронер (300−19)
5. Оскар де ла Хойя (223−5)
6. Пернелл Уитакер (201−13)
7. Виталий Кличко (195−14)
8. Шугар Рэй Леонард (165−11)
9. Мигель Котто (125−23)
10. Андре Уорд (114−5)

Отметим, что из вышеперечисленных боксеров поражений на профи-ринге не знают (-ли) лишь Головкин (37−0, 33 КО), Уорд (31−0, 15 КО) и Ригондо (17−0, 11 КО).

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