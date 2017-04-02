Головкин занимает третье место в мире по победам среди любителей

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За основу взято количество побед, одержанное бойцами в любителях. В топ-10 импровизированного рейтинга входят семь действующих боксеров и три бывших. Казахстанский средневес Геннадий Головкин занимает в нем третье место.



Рейтинг:

1. Василий Ломаченко (396−1)

2. Гильермо Ригондо (374−12)

3. Геннадий Головкин (345−5)

4. Эдриэн Бронер (300−19)

5. Оскар де ла Хойя (223−5)

6. Пернелл Уитакер (201−13)

7. Виталий Кличко (195−14)

8. Шугар Рэй Леонард (165−11)

9. Мигель Котто (125−23)

10. Андре Уорд (114−5)



Отметим, что из вышеперечисленных боксеров поражений на профи-ринге не знают (-ли) лишь Головкин (37−0, 33 КО), Уорд (31−0, 15 КО) и Ригондо (17−0, 11 КО).