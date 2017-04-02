Бриедис: Планировал нокаутировать Хука
Новоиспечённый чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBC Майрис Бриедис признался, что рассчитывал нокаутировать
экс-чемпиона мира Марко Хука.
Бриедис одержал победу единогласным решением судей.
«Мы планировали нокаут, но Марко был сильным соперником», — приводит слова Бриедиса Boxing Scene.
Хук, в свою очередь, не стал искать оправданий и признал превосходство соперника.
«Вероятно, давление на меня оказалось слишком велико. Он попросту был хорош. Это спорт», — сказал немецкий боксёр.
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