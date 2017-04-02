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https://sport.mail.ru/news/boxing/29285071/
2 апреля 2017, 14:55 | Бокс | Чемпионат.com

Бриедис: Планировал нокаутировать Хука

Новоиспечённый чемпион мира в первом тяжёлом весе по версии WBC Майрис Бриедис признался, что рассчитывал нокаутировать экс-чемпиона мира Марко Хука.

Бриедис одержал победу единогласным решением судей.

«Мы планировали нокаут, но Марко был сильным соперником», — приводит слова Бриедиса Boxing Scene.

Хук, в свою очередь, не стал искать оправданий и признал превосходство соперника.

«Вероятно, давление на меня оказалось слишком велико. Он попросту был хорош. Это спорт», — сказал немецкий боксёр.
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