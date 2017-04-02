Бриедис: Планировал нокаутировать Хука

Бриедис одержал победу единогласным решением судей.



«Мы планировали нокаут, но Марко был сильным соперником», — приводит слова Бриедиса Boxing Scene.



Хук, в свою очередь, не стал искать оправданий и признал превосходство соперника.



«Вероятно, давление на меня оказалось слишком велико. Он попросту был хорош. Это спорт», — сказал немецкий боксёр.