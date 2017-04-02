Вит. Кличко: Опыт Владимира Кличко победит напор Энтони Джошуа
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Виталий Кличко считает, что его брату Владимиру Кличко удастся победить чемпиона IBF Энтони Джошуа за счёт опыта.
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«Сейчас успешно завершилась первая стадия подготовки Владимира к бою с Джошуа. Он уже уезжает из Киева в тренировочный лагерь в Австрию, а за неделю до боя отправится в Лондон. В Австрии Владимир будет проходить специальную подготовку. Над физическими кондициями и выносливостью уже поработали, теперь же основной задачей будет работа в спаррингах. Приедет много
Бой будет очень интересным. Джошуа, как и Владимир, является олимпийским чемпионом, он на 13 лет младше Владимира и все свои бои он выиграл нокаутом. Это будет сложное задание для Владимира. Также хотелось бы напомнить, что несколько лет назад Джошуа был
Все билеты на бой, который пройдёт на стадионе “Уэмбли”, были раскуплены за день, — болельщики ждут один из лучших боёв в этом году. Будем ждать боя и держать кулаки за Владимира. Уверен, что он сможет доказать — опыт победит молодой напор Джошуа», — цитирует Кличко X Sport.
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