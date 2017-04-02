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https://sport.mail.ru/news/boxing/29284828/
2 апреля 2017, 14:10 | Бокс | Чемпионат.com

Вит. Кличко: Опыт Владимира Кличко победит напор Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Виталий Кличко считает, что его брату Владимиру Кличко удастся победить чемпиона IBF Энтони Джошуа за счёт опыта.

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«Сейчас успешно завершилась первая стадия подготовки Владимира к бою с Джошуа. Он уже уезжает из Киева в тренировочный лагерь в Австрию, а за неделю до боя отправится в Лондон. В Австрии Владимир будет проходить специальную подготовку. Над физическими кондициями и выносливостью уже поработали, теперь же основной задачей будет работа в спаррингах. Приедет много спарринг-партнёров, у которых такой же стиль ведения боя, как у Джошуа.

Бой будет очень интересным. Джошуа, как и Владимир, является олимпийским чемпионом, он на 13 лет младше Владимира и все свои бои он выиграл нокаутом. Это будет сложное задание для Владимира. Также хотелось бы напомнить, что несколько лет назад Джошуа был спарринг-партнёром Владимира, но прошло время и он провёл много боёв. Эксперты не могут определить, кто будет доминировать на ринге — у каждого боксёра шансы 50/50. Всё зависит от бойцов.

Все билеты на бой, который пройдёт на стадионе “Уэмбли”, были раскуплены за день, — болельщики ждут один из лучших боёв в этом году. Будем ждать боя и держать кулаки за Владимира. Уверен, что он сможет доказать — опыт победит молодой напор Джошуа», — цитирует Кличко X Sport.

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