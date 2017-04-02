Гари О’Салливан: Раз все титулы в среднем весе у Головкина и Сондерса, я ухожу в UFC!
Ирландский средневес Гари «Спайк» О’Салливан (24−2, 16 КО) не оставил своих читателей в твиттере без первоапрельской шутки, сообщает Sports.kz.
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«После долгих раздумий о том, что все титулы в среднем весе у Головкина и Сондерса, я решил переключиться на UFC. Макгрегор, я иду!» — написал «Спайк» в твиттере.
Ранее О’Салливан говорил, что останется в среднем весе и хотел бы встретиться на ринге с Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), однако вряд ли ему представится такая возможность. Пока же «Спайк» запомнился лишь тем, что постоянно дразнил Головкина Боратом — персонажем Саши Барона Коэна из одноименного фильма.
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