Боксер Дрозд заявил, что не придает значения исключению из рейтингов WBC
МОСКВА, 2 апр —
Р-Спорт, Маргарита Якупова. Российский боксер Григорий Дрозд заявил агентству «Р-Спорт», что не придает значения исключению из рейтингов Всемирного боксерского совета (WBC) и уверен, что вернется в рейтинги, как только возобновит карьеру.
Дрозд свой последний бой провел в мае 2015 года, после чего
«О завершении карьеры речи точно не идет, но за рейтингами я не слежу, — сказал Дрозд по телефону. — Меня сегодня это мало интересует — как только будет принято решение о возвращении на ринг, я сразу сообщу. Не исключаю этой возможности и готов боксировать с любым чемпионом, с тем, кто будет им являться на тот момент. Рейтинги для меня значения не имеют, статус сохраняется, поэтому не важно, на каком месте нахожусь, как только будет решение, я думаю, что включат в рейтинг со всеми вытекающими».
В субботу латвийский боксер Майрис Бриедис завоевал титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBC, победив немца Марко Хука.
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