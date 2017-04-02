Боксер Дрозд заявил, что не придает значения исключению из рейтингов WBC

Дрозд свой последний бой провел в мае 2015 года, после чего из-за травмы не смог провести обязательную защиту против конголезца Илунгу Макабу. WBC в марте 2016 года присвоил Дрозду статус «чемпиона в отпуске» в первом тяжелом весе и дал право сразу же провести титульный бой после восстановления. Российский тяжеловес не числится в последних рейтингах организации.

«О завершении карьеры речи точно не идет, но за рейтингами я не слежу, — сказал Дрозд по телефону. — Меня сегодня это мало интересует — как только будет принято решение о возвращении на ринг, я сразу сообщу. Не исключаю этой возможности и готов боксировать с любым чемпионом, с тем, кто будет им являться на тот момент. Рейтинги для меня значения не имеют, статус сохраняется, поэтому не важно, на каком месте нахожусь, как только будет решение, я думаю, что включат в рейтинг со всеми вытекающими».

В субботу латвийский боксер Майрис Бриедис завоевал титул чемпиона мира в первом тяжелом весе по версии WBC, победив немца Марко Хука.