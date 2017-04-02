Фируза Шарипова: «Астана Арланс» станет чемпионом этого сезона
В интервью порталу AllFight.ru, первая девушка в
профи-боксе из Казахстана Фируза Шарипова прокомментировала итог матчевой встречи команды «Астана Арланс» и «Узбек Тайгерс» в рамках VII сезона WSB.
«Честно говоря, я так и предполагала, что на этой выездной встрече «арланы» проиграют. Мне кажется, узбеки в последнее время составляют очень хорошую конкуренцию. И тем более у них дома одержать победу было практически невозможно. Очень жаль, что моя любимая команда проиграла. Но все ребята безусловно большие молодцы и сражались достойно. Думаю, тренерский штаб сделает свои выводы из этой встречи. В любом случае «Астана Арланс» уже обеспечили себе выход в
Напомним, 1 апреля команды «Астана Арланс» и «Узбек Тайгерс» встречались в Ташкенте, Узбекистан. В результате команда из Узбекистана одержала победу со счетом 4:1.
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