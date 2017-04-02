Фируза Шарипова: «Астана Арланс» станет чемпионом этого сезона

«Честно говоря, я так и предполагала, что на этой выездной встрече «арланы» проиграют. Мне кажется, узбеки в последнее время составляют очень хорошую конкуренцию. И тем более у них дома одержать победу было практически невозможно. Очень жаль, что моя любимая команда проиграла. Но все ребята безусловно большие молодцы и сражались достойно. Думаю, тренерский штаб сделает свои выводы из этой встречи. В любом случае «Астана Арланс» уже обеспечили себе выход в плей-офф и еще не потеряли шанс выйти из группы с первого места. Не сомневаюсь, что они доберут недостающие очки во встрече с «Чайна драгонс » и в последующем станут чемпионами, — заявил Фируза Шарипова.

Напомним, 1 апреля команды «Астана Арланс» и «Узбек Тайгерс» встречались в Ташкенте, Узбекистан. В результате команда из Узбекистана одержала победу со счетом 4:1.