Сондерс: Головкин, соглашайся на бой или заткнись
Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерс призвал чемпиона WBA/WBC/IBF Геннадия Головкина подписывать контракт на бой с ним или перестать говорить об этом.
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«Моё послание к нему: «Ты можешь бесконечно твердить, как хочешь завоевать все пояса, но пора соглашаться на бой или заткнуться. Ты или хочешь драться со мной в июне или нет. Ты называешь моё имя, и я с радостью дам тебе бой. Хватит тратить время», — приводит слова Сондерса Boxing Scene.
Бой Сондерса и Головкина может пройти 10 июня.
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