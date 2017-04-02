Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29284431/
2 апреля 2017, 12:54 | Бокс | Чемпионат.com

Сондерс: Головкин, соглашайся на бой или заткнись

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерс призвал чемпиона WBA/WBC/IBF Геннадия Головкина подписывать контракт на бой с ним или перестать говорить об этом.

Чемпион мира в среднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерс призвал чемпиона WBA/WBC/IBF Геннадия <span class=error>Головкина</span> подписывать контракт на бой с ним или перестать говорить об этом. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Моё послание к нему: «Ты можешь бесконечно твердить, как хочешь завоевать все пояса, но пора соглашаться на бой или заткнуться. Ты или хочешь драться со мной в июне или нет. Ты называешь моё имя, и я с радостью дам тебе бой. Хватит тратить время», — приводит слова Сондерса Boxing Scene.

Бой Сондерса и Головкина может пройти 10 июня.

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Еще 7 новостей  Все новости
7 августа

Красота дня. Маргарита Зайцева — жена лучшего российского новичка НХЛ

Дзюба: многие хотят чемпионства «Спартака», я за приглашение иностранных судей

Сдача "Зенит-Арены" опять под угрозой срыва!