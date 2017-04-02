Брат Шуменова помогает ему готовиться к бою с Дортикосом
Казахстанский боксер Бейбут Шуменов (17−2, 11 КО) продолжает подготовку к предстоящему бою с кубинцем Юниером Дортикосом (21−0, 20 КО), сообщает Sports.kz.
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«Мой брат приехал, чтобы помочь мне в подготовке к бою. К делу! Без ограничений!» — написал Шуменов в твиттере.
Ранее стало известно, что бой Шуменов — Дортикос состоится 29 апреля в развлекательном комплексе Palms Casino Resort в
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