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https://sport.mail.ru/news/boxing/29284426/
2 апреля 2017, 12:52 | Бокс | Sports.kz

Брат Шуменова помогает ему готовиться к бою с Дортикосом

Казахстанский боксер Бейбут Шуменов (17−2, 11 КО) продолжает подготовку к предстоящему бою с кубинцем Юниером Дортикосом (21−0, 20 КО), сообщает Sports.kz.

Казахстанский боксер <span class=error>Бейбут</span> <span class=error>Шуменов</span> (17−2 11 КО) продолжает подготовку к предстоящему бою с кубинцем <span class=error>Юниером</span> <span class=error>Дортикосом</span> (21−0 20 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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«Мой брат приехал, чтобы помочь мне в подготовке к бою. К делу! Без ограничений!» — написал Шуменов в твиттере.

Ранее стало известно, что бой Шуменов — Дортикос состоится 29 апреля в развлекательном комплексе Palms Casino Resort в Лас-Вегасе.

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