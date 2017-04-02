Отставка Хука и цепь Бриедиса

Не то, чтобы это было слишком уж неожиданно… Но в этом дивизионе уже достаточно долго заправляют люди, принимающие неверные решения. Цепь последствий от этих решений и привела к чемпионскому титулу WBC Майриса Бриедиса. Вот он, первый боксер из Латвии, которому это удалось, чемпион мира, даже не временный, а вполне полновесный, а веса ему добавляет то, кого он победил — Марко Хук очень долго считался королем первого тяжелого веса, однажды чуть не победил Поветкина, и даже когда потерял титул — оставался одним из опаснейших людей в элитной части дивизиона.

ХУКУ ПОРА ЗАКАНЧИВАТЬ.

Прямо сейчас Майрис Бриедис в больнице с подозрением на сломанные ребра, но будем считать, что он легко отделался — Марко Хук способен на многое, и сейчас, наверное, больше всего ругает себя за то, что зачем-то дрался относительно чисто. По крайней мере, количество ударов ниже пояса, по затылку и после гонга было для его боев беспрецедентно низким. Ушла свирепость, ушел настрой, ушел взрыв и скорость….

Что-то вернулось только в конце 11 раунда, когда оба боксера решили зачем-то обмениваться короткими сериями ударов, стоя друг напротив друга, и Хук в последние секунды раунда развернул соперника, зарядил ударом справа в заднюю часть головы, а затем вдогонку ткнул еще куда-то в область почек, отправив Бриедиса на пол — правда, рефери закономерно отказался считать это нокдауном. На 12-й раунд Хука уже не хватило, Бриедис снова включил ноги, и его чувство дистанции и момента разбило все построения бывшего чемпиона.

Весь бой не покидало ощущение того, что Хук уже «наелся», закончились его раунды, любой пропущенный удар может для него стать последним в бою, а это страшное чувство. Великому и ужасному когда-то боксеру, когда он выглядит таким образом, совершенно точно стоит заканчивать с боями.

БЫВШИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ.

Боксер из Конго Илунга Макабу, наверное, год назад очень радовался, что за титул он дерется с Тони Бэлью, а не с Хуком. Он ошибся, Бэлью поднялся с настила в первом раунде и нокаутировал африканца в третьем. Дэвид Хэй решил, что Бэлью, еще недавно некрупный полутяж, плохо державший удар — отличный вариант, чтобы покрасоваться на многотысячной арене O2 Millenium Dome и выиграть нокаутом. Он ошибся.

Бэлью теперь решил подождать, пока Хэйя починят — и готов дать ему реванш, а если ждать нужно будет слишком долго — он придумает и себе какой-нибудь бой вне титулов и дивизионов. Возможно, это тоже окажется ошибочным решением, но узнаем мы об этом уже потом.

Марко Хук мог бы действовать примерно так же, драться между весовыми категориями, за третьестепенные титулы или вовсе без них, зарабатывать деньги и готовиться к отставке. Но он зачем-то решил взять титул WBC, а там претендентом номер один оказался Майрис Бриедис.

Не то, чтобы уже темная лошадка, как, например, в июле 2014 года, когда он дрался в родной Риге в андеркарде у Роя Джонса. Он 8 раундов не мог попасть в Джои Вегаса, пока тот не отказался от продолжения, сославшись на травму. Рой Джонс тогда всадил левый хук прямо в зубы Кортни Фрая, отправив его на пол, и я про Бриедиса на некоторое время забыл, как и многие — пока кто-то не решил, что он подходит на роль не очень сложного соперника для тяжеловеса Мануэля Чарра, который делал попытки обосноваться в Грозном как местная звезда. Тут выяснилось, что с дисциплиной, ударом и скоростью у Майриса полный порядок, а у Чарра — нет. В пятом раунде бывший уже полицейский из Риги насадил его на апперкот и ответил на все вопросы.

ДИВИЗИОН НЕВЕРНЫХ РЕШЕНИЙ.

Это был бой, создавший репутацию. После такого, как правило, с тобой не хочет драться никто и никогда — пока ты не начнешь платить вдвое выше рынка или пока соперника не обяжет драться санкционирующая организация, но и там можно отказаться. Оланреважу Дуродола, нокаутировавший перед этим Дмитрия Кудряшова, тоже принял неверное решение — согласился провести отборочный бой по версии WBC, и был избит Бриедисом в Риге.

Дивизион неверных решений, нелогичных боев, дивизион многих чемпионов и множественных титулов. Мурат Гассиев собирается защищать титул IBF летом, у него пока нет соперника. Чемпион WBA Денис Лебедев вернется вряд ли раньше осени. Если команда не сможет добиться для него добровольной защиты пояса, то драться ему предстоит с победителем боя между Бейбутом Шуменовым и Юниером Дортикосом — он определится 29 апреля. Чемпион WBO Александр Усик 8 апреля планирует побеждать малоизвестного Майкла Хантера, другого бывшего олимпийца.

А следующий соперник Майриса Бриедиса определится в отборочном поединке 20 мая. Дмитрий Кудряшов попытается взять реванш у Оланреважу Дуродолы, но по факту ни тот, ни другой не годятся для того, чтобы отбирать титул у Бриедиса. Впрочем, в последнее время в этом весе все только и делают, что ошибаются.