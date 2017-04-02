Отставка Хука и цепь Бриедиса
Латвиец Майрис Бриедис благодаря судейским оценкам выиграл у немца Марко Хука в поединке за титул WBC в первом тяжелом весе.
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Видимо, что-то случилось...
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Не то, чтобы это было слишком уж неожиданно… Но в этом дивизионе уже достаточно долго заправляют люди, принимающие неверные решения. Цепь последствий от этих решений и привела к чемпионскому титулу WBC Майриса Бриедиса. Вот он, первый боксер из Латвии, которому это удалось, чемпион мира, даже не временный, а вполне полновесный, а веса ему добавляет то, кого он победил — Марко Хук очень долго считался королем первого тяжелого веса, однажды чуть не победил Поветкина, и даже когда потерял титул — оставался одним из опаснейших людей в элитной части дивизиона.
ХУКУ ПОРА ЗАКАНЧИВАТЬ.
Прямо сейчас Майрис Бриедис в больнице с подозрением на сломанные ребра, но будем считать, что он легко отделался — Марко Хук способен на многое, и сейчас, наверное, больше всего ругает себя за то, что
Весь бой не покидало ощущение того, что Хук уже «наелся», закончились его раунды, любой пропущенный удар может для него стать последним в бою, а это страшное чувство. Великому и ужасному
БЫВШИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ.
Боксер из Конго Илунга Макабу, наверное, год назад очень радовался, что за титул он дерется с Тони Бэлью, а не с Хуком. Он ошибся, Бэлью поднялся с настила в первом раунде и нокаутировал африканца в третьем. Дэвид Хэй решил, что Бэлью, еще недавно некрупный полутяж, плохо державший удар — отличный вариант, чтобы покрасоваться на многотысячной арене O2 Millenium Dome и выиграть нокаутом. Он ошибся.
Бэлью теперь решил подождать, пока Хэйя починят — и готов дать ему реванш, а если ждать нужно будет слишком долго — он придумает и себе
Марко Хук мог бы действовать примерно так же, драться между весовыми категориями, за третьестепенные титулы или вовсе без них, зарабатывать деньги и готовиться к отставке. Но он
Не то, чтобы уже темная лошадка, как, например, в июле 2014 года, когда он дрался в родной Риге в андеркарде у Роя Джонса. Он 8 раундов не мог попасть в Джои Вегаса, пока тот не отказался от продолжения, сославшись на травму. Рой Джонс тогда всадил левый хук прямо в зубы Кортни Фрая, отправив его на пол, и я про Бриедиса на некоторое время забыл, как и многие — пока
ДИВИЗИОН НЕВЕРНЫХ РЕШЕНИЙ.
Это был бой, создавший репутацию. После такого, как правило, с тобой не хочет драться никто и никогда — пока ты не начнешь платить вдвое выше рынка или пока соперника не обяжет драться санкционирующая организация, но и там можно отказаться. Оланреважу Дуродола, нокаутировавший перед этим Дмитрия Кудряшова, тоже принял неверное решение — согласился провести отборочный бой по версии WBC, и был избит Бриедисом в Риге.
Дивизион неверных решений, нелогичных боев, дивизион многих чемпионов и множественных титулов. Мурат Гассиев собирается защищать титул IBF летом, у него пока нет соперника. Чемпион WBA Денис Лебедев вернется вряд ли раньше осени. Если команда не сможет добиться для него добровольной защиты пояса, то драться ему предстоит с победителем боя между Бейбутом Шуменовым и Юниером Дортикосом — он определится 29 апреля. Чемпион WBO Александр Усик 8 апреля планирует побеждать малоизвестного Майкла Хантера, другого бывшего олимпийца.
А следующий соперник Майриса Бриедиса определится в отборочном поединке 20 мая. Дмитрий Кудряшов попытается взять реванш у Оланреважу Дуродолы, но по факту ни тот, ни другой не годятся для того, чтобы отбирать титул у Бриедиса. Впрочем, в последнее время в этом весе все только и делают, что ошибаются.
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