Как Евгений Тищенко помог российским боксерам разгромить следующего соперника «Астана Арланс»
Российская команда «Патриот» одержала более чем убедительную победу над «Чайна Драгонс» в новом сезоне Всемирной серии бокса (WSB), передает корреспондент Vesti.kz.
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Так, Тамир Галанов перебоксировал Джунджуна Хе 3:0 (49 кг), Бахтовар Назиров одолел Лонг Ванга 3:0 (56 кг), Алексей Мазур оказался сильнее Кайченя Менга 2:1 (64 кг), Петр Хамуков не оставил шансов Миньгань Жао 3:0 (75 кг), а Евгений Тищенко не заметил сопротивления со стороны Джинь Гуо 3:0 (91 кг).
В группе С лидирует «Астана Арланс» (12 очков). Далее расположились «Узбек Тайгерс» (девять очков), «Патриот» (семь очков) и «Чайна Драгонс» (три очка).
Напомним, что в своем выездном матче команда «Астана Арланс» уступила «Узбек Тайгерс» (1:4). Заключительную встречу в рамках группового этапа Всемирной серии бокса (WSB) казахстанские боксеры проведут 22 апреля в Китае против местной команды «Чайна Драгонс».
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