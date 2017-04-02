«Будет здорово, если мы сможем и поддерживать активность Геннадия, и устроить бой с Канело. Это главный приоритет. Если нет, то мы посмотрим, кто ещё готов драться с Головкиным.



Бой с Билли Джо Сондерсом нам не удалось устроить год назад. Если сможем в этом году — здорово. Объединить все титулы всегда было мечтой Геннадия», — приводит слова Лёффлера Fighthub.