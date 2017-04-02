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https://sport.mail.ru/news/boxing/29284160/
2 апреля 2017, 12:08 | Бокс | Чемпионат.com

Лёффлер: Бой с Альваресом — приоритет Головкина

Том Лёффлер, промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF Геннадия Головкина, назвал поединок с Саулем Альваресом главной целью казахстанца.

Том Лёффлер промоутер чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA/WBC/IBF Геннадия <span class=error>Головкина</span> назвал поединок с <span class=error>Саулем</span> Альваресом главной целью <span class=error>казахстанца</span>. Увеличить
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«Будет здорово, если мы сможем и поддерживать активность Геннадия, и устроить бой с Канело. Это главный приоритет. Если нет, то мы посмотрим, кто ещё готов драться с Головкиным.

Бой с Билли Джо Сондерсом нам не удалось устроить год назад. Если сможем в этом году — здорово. Объединить все титулы всегда было мечтой Геннадия», — приводит слова Лёффлера Fighthub.
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