Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/boxing/29284019/
2 апреля 2017, 11:47 | Бокс | Vesti.kz

Антон Пинчук сохранил лидерство в своей весовой категории в рейтинге WSB

Казахстанский клуб «Астана Арланс» потерпел крупное поражение от «Узбек Тайгерс» в гостевом матче нового сезона Всемирной серии бокса (WSB), передает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский боксер в пассиве не имеет ни одного поражения. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Единственную победу в составе казахстанской команды одержал Антон Пинчук, который в весовой категории до 91 килограмма оказался сильнее Зухриддина Махкамова — 3:0 (50:45, 50:45, 49:46).

Таким образом Пинчуку удалось сохранить лидерство в своей весовой категории в рейтинге Всемирной серии бокса (WSB). На его счету три боя (три победы) и 15 очков. Ему на пятки наступает колумбиец Хулио Дейвис («Герои»), занимающий второе место. В его активе 14 баллов — три победы в трех боях.

Заключительную встречу в рамках группового этапа Всемирной серии бокса (WSB) боксеры «Астана Арланс» проведут 22 апреля в Китае против местной команды «Чайна Драгонс».

Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Бокса

Промоутер Головкина не исключает, что Чавес может побить «Канело»

Промоутер Головкина не исключает, что Чавес может побить «Канело»

Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Том Леффлер оценил шансы мексиканца Хулио Сесара Чавеса-младшего (50−2−1, 32 КО) в бою с соотечественником Саулем Альваресом «Канело» (48−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
Еще 7 новостей  Все новости
2 апреля

Антон Пинчук сохранил лидерство в своей весовой категории в рейтинге WSB

Букмекеры оценили шансы Ломаченко и Сосы на победу

Видео всех боев боксеров "Астана Арланс" с "Узбек Тайгерс" в Ташкенте