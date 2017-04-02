Антон Пинчук сохранил лидерство в своей весовой категории в рейтинге WSB
Казахстанский клуб «Астана Арланс» потерпел крупное поражение от «Узбек Тайгерс» в гостевом матче нового сезона Всемирной серии бокса (WSB), передает корреспондент Vesti.kz.
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Единственную победу в составе казахстанской команды одержал Антон Пинчук, который в весовой категории до 91 килограмма оказался сильнее Зухриддина Махкамова — 3:0 (50:45, 50:45, 49:46).
Таким образом Пинчуку удалось сохранить лидерство в своей весовой категории в рейтинге Всемирной серии бокса (WSB). На его счету три боя (три победы) и 15 очков. Ему на пятки наступает колумбиец Хулио Дейвис («Герои»), занимающий второе место. В его активе 14 баллов — три победы в трех боях.
Заключительную встречу в рамках группового этапа Всемирной серии бокса (WSB) боксеры «Астана Арланс» проведут 22 апреля в Китае против местной команды «Чайна Драгонс».
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