Антон Пинчук сохранил лидерство в своей весовой категории в рейтинге WSB

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Единственную победу в составе казахстанской команды одержал Антон Пинчук, который в весовой категории до 91 килограмма оказался сильнее Зухриддина Махкамова — 3:0 (50:45, 50:45, 49:46).

Таким образом Пинчуку удалось сохранить лидерство в своей весовой категории в рейтинге Всемирной серии бокса (WSB). На его счету три боя (три победы) и 15 очков. Ему на пятки наступает колумбиец Хулио Дейвис («Герои»), занимающий второе место. В его активе 14 баллов — три победы в трех боях.

Заключительную встречу в рамках группового этапа Всемирной серии бокса (WSB) боксеры «Астана Арланс» проведут 22 апреля в Китае против местной команды «Чайна Драгонс».