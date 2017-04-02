Промоутер Головкина не исключает, что Чавес может побить «Канело»

— У Чавеса есть отличная возможность. Он всегда был талантливым боксером, но не всегда тренировался так хорошо, как он это мог делать. Но, если брать во внимание его мексиканскую гордость, если какой бой и сможет его мотивировать, то это бой с «Канело». Думаю, «Канело» рассчитывает победить, он фаворит. Но мы очень уважаем Чавеса. Головкин, Санчес — все уважают его семью, — сказал Леффлер.



Бой Чавес — Альварес состоится 6 мая в Лас-Вегасе.