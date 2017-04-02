Промоутер Головкина не исключает, что Чавес может побить «Канело»
Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Том Леффлер оценил шансы мексиканца Хулио Сесара
Чавеса-младшего (50−2−1, 32 КО) в бою с соотечественником Саулем Альваресом «Канело» (48−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.
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— У Чавеса есть отличная возможность. Он всегда был талантливым боксером, но не всегда тренировался так хорошо, как он это мог делать. Но, если брать во внимание его мексиканскую гордость, если какой бой и сможет его мотивировать, то это бой с «Канело». Думаю, «Канело» рассчитывает победить, он фаворит. Но мы очень уважаем Чавеса. Головкин, Санчес — все уважают его семью, — сказал Леффлер.
Бой Чавес — Альварес состоится 6 мая в
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