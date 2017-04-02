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https://sport.mail.ru/news/boxing/29283983/
2 апреля 2017, 11:36 | Бокс | Sports.kz

Промоутер Головкина не исключает, что Чавес может побить «Канело»

Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) Том Леффлер оценил шансы мексиканца Хулио Сесара Чавеса-младшего (50−2−1, 32 КО) в бою с соотечественником Саулем Альваресом «Канело» (48−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

Промоутер казахстанского боксера Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) Том <span class=error>Леффлер</span> оценил шансы мексиканца Хулио <span class=error>Сесара</span> <nobr>Чавеса-младшего</nobr> (50−2−1 32 КО) в бою с соотечественником <span class=error>Саулем</span> Альваресом <span class=error>Канело</span> (48−1−1 34 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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— У Чавеса есть отличная возможность. Он всегда был талантливым боксером, но не всегда тренировался так хорошо, как он это мог делать. Но, если брать во внимание его мексиканскую гордость, если какой бой и сможет его мотивировать, то это бой с «Канело». Думаю, «Канело» рассчитывает победить, он фаворит. Но мы очень уважаем Чавеса. Головкин, Санчес — все уважают его семью, — сказал Леффлер.

Бой Чавес — Альварес состоится 6 мая в Лас-Вегасе.

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