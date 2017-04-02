Меньшиков: Российские боксеры на классе выиграли матч серии WSB у сборной Китая

Встреча группы C, состоявшаяся в субботу в Казани, завершилась победой российских боксеров, команды Patriot Boxing Team, со счетом 5−0. В составе Patriot Boxing Team выступали и победили Тамерлан Галанов (весовая категория до 49 килограммов), Бахтовар Назиров (до 56 кг), Алексей Мазур (до 64 кг), Петр Хамуков (до 75 кг) и Евгений Тищенко (до 91 кг).

«Победа над сборной Китая полностью закономерна и одержана нашими ребятами на классе, — сказал в телефонном разговоре Меньшиков. — Потому что наши боксеры просто сильнее и убедительный счет не должен никого удивлять. Хотя в свое время китайцы победили сборную Узбекистана. Но наши ребята превосходят азиатских спортсменов. Они сильнее и надо просто немного подождать, чтобы ребята полностью раскрыли свои возможности».

«Все мальчишки — молодцы, все они победили по праву. Все отбоксировали очень серьезно, с пониманием ответственности за команду и результат», — добавил собеседник агентства.

В следующем матче российская команда 22 апреля встретится с боксерами из Uzbek Tigers.