Меньшиков: Российские боксеры на классе выиграли матч серии WSB у сборной Китая
МОСКВА, 2 апр —
Р-Спорт, Олег Богатов. Сборная России за счет преимущества в классе одержала уверенную победу над оппонентами из Китая (5:0), командой China Dragons, в матче Всемирной серии бокса (WSB), прошедшем в субботу в Казани, заявил агентству «Р-Спорт» главный тренер мужской сборной России Олег Меньшиков.
Встреча группы C, состоявшаяся в субботу в Казани, завершилась победой российских боксеров, команды Patriot Boxing Team, со счетом 5−0. В составе Patriot Boxing Team выступали и победили Тамерлан Галанов (весовая категория до 49 килограммов), Бахтовар Назиров (до 56 кг), Алексей Мазур (до 64 кг), Петр Хамуков (до 75 кг) и Евгений Тищенко (до 91 кг).
«Победа над сборной Китая полностью закономерна и одержана нашими ребятами на классе, — сказал в телефонном разговоре Меньшиков. — Потому что наши боксеры просто сильнее и убедительный счет не должен никого удивлять. Хотя в свое время китайцы победили сборную Узбекистана. Но наши ребята превосходят азиатских спортсменов. Они сильнее и надо просто немного подождать, чтобы ребята полностью раскрыли свои возможности».
«Все мальчишки — молодцы, все они победили по праву. Все отбоксировали очень серьезно, с пониманием ответственности за команду и результат», — добавил собеседник агентства.
В следующем матче российская команда 22 апреля встретится с боксерами из Uzbek Tigers.
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