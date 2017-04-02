Тренер Ломаченко рассказал о возможном повышении Головкина в весе

— У Головкина будут хорошие бои в 168 фунтах, если он решит подняться. Например, отличный поединок с Андре Уордом и большой пэй-дэй для них обоих. Хотя пока мысли Уорда — о реванше с Ковалевым. Также есть Хильберто Рамирес — он левша и доставит проблемы GGG. К тому же, в последнем бое Головкин показал, что с ним можно боксировать, — сказал Контрерас.