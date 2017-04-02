Тренер Ломаченко рассказал о возможном повышении Головкина в весе
Тренер украинского боксера Василия Ломаченко (7−1, 5 КО) Марко Контрерас в интервью EsNews прокомментировал возможное повышение казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) в весовой категории, сообщает Sports.kz.
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— У Головкина будут хорошие бои в 168 фунтах, если он решит подняться. Например, отличный поединок с Андре Уордом и большой
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