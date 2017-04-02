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https://sport.mail.ru/news/boxing/29283803/
2 апреля 2017, 11:07 | Бокс | Sports.kz

Тренер Ломаченко рассказал о возможном повышении Головкина в весе

Тренер украинского боксера Василия Ломаченко (7−1, 5 КО) Марко Контрерас в интервью EsNews прокомментировал возможное повышение казахстанца Геннадия Головкина (37−0, 33 КО) в весовой категории, сообщает Sports.kz.

Тренер украинского боксера Василия <span class=error>Ломаченко</span> (7−1 5 КО) Марко <span class=error>Контрерас</span> в интервью EsNews прокомментировал возможное повышение <span class=error>казахстанца</span> Геннадия <span class=error>Головкина</span> (37−0 33 КО) в весовой категории сообщает Sports.kz. Увеличить
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— У Головкина будут хорошие бои в 168 фунтах, если он решит подняться. Например, отличный поединок с Андре Уордом и большой пэй-дэй для них обоих. Хотя пока мысли Уорда — о реванше с Ковалевым. Также есть Хильберто Рамирес — он левша и доставит проблемы GGG. К тому же, в последнем бое Головкин показал, что с ним можно боксировать, — сказал Контрерас.

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