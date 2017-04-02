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https://sport.mail.ru/news/boxing/29283723/
2 апреля 2017, 10:56 | Бокс | Чемпионат.com

Арум: Пакьяо скоро подпишет контракт, Хорн уже подписал

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Мэнни Пакьяо в ближайшее время должен подписать контракт на бой с Джеффом Хорном.

Австралиец свою часть сделки уже завершил.

«Мы очень близки, надо подписать контракт. Они изучают его и, надеюсь, подпишут в ближайшие часы. С австралийской стороны всё уже готово. Джефф Хорн подписал контракт», — приводит слова Арума Boxing Scene.

Предполагается, что бой пройдёт 2 июля. Ранее его планировали на апрель.
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