Арум: Пакьяо скоро подпишет контракт, Хорн уже подписал
Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что чемпион мира в полусреднем весе по версии WBO Мэнни Пакьяо в ближайшее время должен подписать контракт на бой с Джеффом Хорном.
Австралиец свою часть сделки уже завершил.
«Мы очень близки, надо подписать контракт. Они изучают его и, надеюсь, подпишут в ближайшие часы. С австралийской стороны всё уже готово. Джефф Хорн подписал контракт», — приводит слова Арума Boxing Scene.
Предполагается, что бой пройдёт 2 июля. Ранее его планировали на апрель.
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