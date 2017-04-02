Арум: Пакьяо скоро подпишет контракт, Хорн уже подписал

Австралиец свою часть сделки уже завершил.



«Мы очень близки, надо подписать контракт. Они изучают его и, надеюсь, подпишут в ближайшие часы. С австралийской стороны всё уже готово. Джефф Хорн подписал контракт», — приводит слова Арума Boxing Scene.



Предполагается, что бой пройдёт 2 июля. Ранее его планировали на апрель.