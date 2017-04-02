Дэвид Хэй может сразиться с бойцом UFC
Экс-чемпион мира по боксу Дэвид Хэй подтвердил, что общался с представителями UFC о поединке против бойца ММА Джими Манувы, передает Foxsports.
18 марта Манува нокаутировал Кори Андерсона в первом раунде на вечере UFC Fight Night 107 в Лондоне и после вызвал Хэя на бой.
«Я был очень впечатлен его быстрым нокаутом в тот вечер на О2 Арене. Если
Да, было предложение от менеджеров Манувы и UFC, и мы его рассматриваем. При этом, ничего еще пока не подтверждено. Но это тот бой, который может стать большим событием и объединить поклонников бокса и ММА", — заявил Хэй.
Манува одержал в ММА 17 побед (15 нокаутом, 1 приемом) и потерпел 2 поражения. Проигрывал Джими сильным бойцам — Энтони Джонсону и Александру Густафссону.
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