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https://sport.mail.ru/news/boxing/29283648/
2 апреля 2017, 10:42 | Бокс | PROСПОРТ - Казахстан

Дэвид Хэй может сразиться с бойцом UFC

Экс-чемпион мира по боксу Дэвид Хэй подтвердил, что общался с представителями UFC о поединке против бойца ММА Джими Манувы, передает Foxsports.

18 марта Манува нокаутировал Кори Андерсона в первом раунде на вечере UFC Fight Night 107 в Лондоне и после вызвал Хэя на бой.

«Я был очень впечатлен его быстрым нокаутом в тот вечер на О2 Арене. Если кто-нибудь из бойцов ММА и может сделать карьеру в боксе, то у Манувы есть для этого подходящая фактура и стиль.

Да, было предложение от менеджеров Манувы и UFC, и мы его рассматриваем. При этом, ничего еще пока не подтверждено. Но это тот бой, который может стать большим событием и объединить поклонников бокса и ММА", — заявил Хэй.

Манува одержал в ММА 17 побед (15 нокаутом, 1 приемом) и потерпел 2 поражения. Проигрывал Джими сильным бойцам — Энтони Джонсону и Александру Густафссону.
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