Видео всех боев «Астана Арланс» против «Узбек Тайгерс» в новом сезоне WSB
Казахстанский клуб «Астана Арланс» потерпел крупное поражение от «Узбек Тайгерс» в гостевом матче нового сезона Всемирной серии бокса (WSB).
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Встреча прошла в Ташкенте и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев. Заключительную встречу в рамках группового этапа Всемирной серии бокса (WSB) боксеры «Астана Арланс» проведут 22 апреля в Китае против местной команды «Чайна Драгонс».
Ниже приведено видео с матчевой встречи команд в Ташкенте.
Заключительную встречу в рамках группового этапа Всемирной серии бокса (WSB) боксеры «Астана Арланс» проведут 22 апреля в Китае против местной команды «Чайна Драгонс».
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