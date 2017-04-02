Бриедис стал новым чемпионом мира по версии WBC в весе до 90,7 кг

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Любопытное дело: поединок сверстников — обоим боксерам по 32 года — многими воспринимался как противостояние ветерана с восходящей звездой. Действительно, за плечами Капитана Крюка, как прозвали немецкого боснийца, множество больших сражений, а свой первый поединок за чемпионский титул он провел аж 10 лет назад.

Бриедис, наоборот, впервые вышел на ринг побороться за пояс одной из четырех престижных мировых боксерских организаций, а в его безупречном послужном списке не было боев с боксерами вроде Стива Каннингема, Дениса Лебедева, Александра Поветкина, Фирата Арслана и Кшиштофа Гловацки, против которых на ринг выходил Хук.

Опыт поединков с такими противниками — вещь в профессиональном смысле очень важная, вот только здоровью она не слишком способствует, и 10 лет карьеры в качестве топ-боксера, в том числе и в супертяжелом весе, не могли не сказаться на кондициях немца, два из трех своих поражений до боя с Бриедисом, потерпевшего нокаутом.

Учитывая все эти факторы, букмекеры называли фаворитом поединка за титул именно уроженца Риги, причем ставки на его победу принимались с коэффициентом 1,5 — весьма внушительным для первого чемпионского боя.

«Я бы тоже шансы на победу отдавал Бриедису, — сказал «Газете.Ru» российский экс-чемпион мира Дмитрий Кириллов, приведя в защиту этой позиции весомые аргументы. —.

У него интересный стиль боксирования, он может его менять — два-три стиля. Мне симпатичны его динамика, функциональная готовность, он может работать и в контратаке.

Первоначально на кон в этом поединке ставился титул временного чемпиона мира по версии WBC, который на текущей неделе стал полноценным. Произошло это после того, как британец Тони Беллью, удачно «прогулявшийся» в супертяжелый вес, но не защитивший свой пояс в предыдущей категории, был назван WBC почетным чемпионом.

Описание состоявшегося в Дортмунде поединка по раундам вряд ли будет иметь какой-то смысл, поскольку, что редко бывает в столь тяжелой весовой категории, ни одному из соперников не удалось сколь-либо серьезно потрясти другого.

В первой половине боя Бриедис, успешно действовавший джебом, уверенно брал раунды, был быстрее, точнее и выглядел функционально лучше готовым, тесня соперника.

Шансы Хука, действовавшего довольно «грязно», появились в концовке поединка, но и тут латвиец сумел перехватить инициативу, а на активность немца в последних раундах ответил не меньшим количеством собственных выброшенных ударов.

В итоге все судьи увидели в этом противостоянии убедительную победу Бриедиса — 116−111, 117−110 и 118−109.

«Мы, конечно планировали победить нокаутом, — признался латвиец, до этого досрочно одержавший 18 из 21 своей победы. — Но Хук оказался серьезным соперником».

«Он был просто лучше сегодня, это спорт, — признал немец. — Возможно, психологическое давление на меня было слишком большим».

Уже утром в воскресенье стало известно, что Бриедис после победного поединка попал в одну из больниц Дортмунда. Как сообщает Sportbox.ru со ссылкой на представителя телеканала RTL Маттиаса Белера, у нового чемпиона мира подозрение на перелом десятого ребра с левой стороны.

По словам менеджера боксёра Альберта Хачатурова, повреждение Бриедис получил последних секундах заключительного раунда.

Пока о дальнейших спортивных планах латвийского боксера не сообщается, но около года назад в интервью «Газете.Ru» он рассказывал о том, что не против был бы провести бой в России против кого-то из чемпионов мира. На тот момент титулов WBC владел Григорий Дрозд, в у Дениса Лебедева было звание чемпиона WBA.

«Это большой плюс, Россия — и большой боксерский рынок. Хотя и из России многие едут в Америку — я не понимаю почему — и там готовятся, тренируются. Может, там рынок побольше, от интереса телевидения многое зависит, — говорил Бриедис. — С Лебедевым и Дроздом было бы интересно сразиться и показать хороший бокс со стороны Латвии».

У России и на данный момент два действующих чемпиона мира: Лебедев сохраняет за собой титул WBA, а Мурат Гассиев является обладателем титула IBF в категории до 90,7 кг. А вдруг еще и «чемпион в отпуске» Дрозд решит вернуться на ринг? Статус позволяет ему сразу провести поединок с чемпионом.