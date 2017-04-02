Джейсон Соса: 8 апреля я шокирую Ломаченко

«Мы уже завершаем подготовку, которая была сколько трудной, столь и превосходной. Я абсолютно доволен набранными кондициями и готов к 8 апреля, Я очень благодарен Ломаченко и его команде, что согласились дать мне этот бой, но он не идеальный боец, и вы сами это увидите. Василия нельзя не уважать, ведь то, что он делает, идет боксу на пользу, но ментально я готов. Я и раньше не выходил в ринг фаворитом, но знаю, что победа над ним изменит мою жизнь, а это то, чего я хочу. Я хочу быть лучшим боксером в мире и знаю, что могу добиться своей цели.

Я могу назвать себя и боксером, и отважным рубакой, но, прежде всего, я думаю в ринге. Не хочу принижать заслуг Орландо Салидо, который уже побил Ломаченко, но у меня больше козырей, чем у него, и я, к тому же, моложе. 8 апреля Ломаченко будет шокирован, — приводит слова Соса vRINGe.com со ссылкой на ESPN Deportes.

Напомним, что чемпион мира по версии WBO в первом легком весе 28-летний украинец Василий Ломаченко свой следующий бой проведет 8 апреля в США. Соперником Василия станет чемпион WBA в этом весе 28-летний американец Джейсон Соса. Этот бой в прямом эфире покажет «Хабар».