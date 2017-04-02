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https://sport.mail.ru/news/boxing/29283155/
2 апреля 2017, 9:04 | Бокс | Sports.kz

Рафаэль потроллил экс-промоутера Моры за отказ драться с Головкиным

Журналист ESPN Дэн Рафаэль ответил в твиттере бывшему промоутеру Серхио Моры (28−5−2, 9 КО) Лу Дибелле, сообщает Sports.kz.

Журналист <span class=error>ESPN</span> <span class=error>Дэн</span> Рафаэль ответил в <span class=error>твиттере</span> бывшему промоутеру <span class=error>Серхио</span> <span class=error>Моры</span> (28−5−2 9 КО) Лу <span class=error>Дибелле</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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Дибелла прокомментировал тот факт, что его клиент Кит Турман (28−0, 22 КО) уже дважды вызывал на ринг Мэнни Пакьяо (59−6−2, 38 КО), однако филиппинец пока не торопится принимать его приглашение.

«Видимо, Пакьяо не хочет драться с Турманом, потому что у него есть мегабой с Джеффом Хорном!» — иронично написал Дибелла в твиттере.

«И это сказал парень, который не позволял Серхио Море подойти к Головкину даже на милю!» — упрекнул его Рафаэль.

Отметим, что сам Мора был готов встретиться на ринге с Головкиным еще три года назад, однако вплоть до двух боев Серхио с Дэниэлом Джейкобсом (32−2, 29 КО) промоутер предпочитал сводить его с менее известными соперниками Сэмюэла Роджерса (15−2, 8 КО), Дэшона Джонсона (22−21−3, 7 КО) и Абрахама Хана (26−3, 16 КО).

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