Рафаэль потроллил экс-промоутера Моры за отказ драться с Головкиным
Журналист ESPN Дэн Рафаэль ответил в твиттере бывшему промоутеру Серхио Моры (28−5−2, 9 КО) Лу Дибелле, сообщает Sports.kz.
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Дибелла прокомментировал тот факт, что его клиент Кит Турман (28−0, 22 КО) уже дважды вызывал на ринг Мэнни Пакьяо (59−6−2, 38 КО), однако филиппинец пока не торопится принимать его приглашение.
«Видимо, Пакьяо не хочет драться с Турманом, потому что у него есть мегабой с Джеффом Хорном!» — иронично написал Дибелла в твиттере.
«И это сказал парень, который не позволял Серхио Море подойти к Головкину даже на милю!» — упрекнул его Рафаэль.
Отметим, что сам Мора был готов встретиться на ринге с Головкиным еще три года назад, однако вплоть до двух боев Серхио с Дэниэлом Джейкобсом (32−2, 29 КО) промоутер предпочитал сводить его с менее известными соперниками Сэмюэла Роджерса (15−2, 8 КО), Дэшона Джонсона (22−21−3, 7 КО) и Абрахама Хана (26−3, 16 КО).
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