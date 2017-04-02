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https://sport.mail.ru/news/boxing/29283074/
2 апреля 2017, 8:36 | Бокс | Vesti.kz

Видео лучших моментов боя Бриедис — Хук

В поединке за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе (до 90,7 килограмма) немецкий ветеран Марко Хук проиграл латышскому панчеру Майрису Бриедису единогласным решением судей.

Победу решением судей одержал латвийский боксер. Увеличить
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Бой состоялся в Дортмунде. Как итог, Бриедис одержал 22-ю победу в 22 боях на профессиональном ринге (18 нокаутом). Для 32-летнего Хука поражение стало четвертым в карьере при 40 победах (27 нокаутом) и одной ничьей.

Ниже приведена видеоподборка лучших моментов встречи от vRINGe.com.
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