Сондерс рассказал, когда и где может состояться бой с Головкиным

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Стоит отметить, что именно на этой арене Головкин провел свой бой против другого британца Келла Брука. Он состоялся 10 сентября 2016 года и завершился победой казахстанского боксера в пятом раунде после того, как команда Брука выбросила на ринг полотенце, отказавшись от продолжения поединка.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Билли Джо Сондерс сказал "BBC Radio 2",что бой против Геннадия Головкина может состояться 24 июня в Лондоне на "O2 Arena" <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D1%81?src=hash">#бокс</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/GGGSaunders?src=hash">#GGGSaunders</a></p>— Григорий Стангрит (@GPStangrit) <a href="https://twitter.com/GPStangrit/status/848290187427938308">1 апреля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Ранее известный американский обозреватель бокса Дэн Рафаэль сообщил о том, что боя не будет в Великобритании, если все будет решено, он пройдет 10 июня в Казахстане.

Напомним, что казахстанский боксер свой последний поединок провел 18 марта в Нью-Йорке, где одержал победу решением судей над американцем Дэниэлом Джейкобсом со счетом 115−112, 115−112 и 114−113.

Бой Головкин — Джейкобс в США показывался по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO и, по последним данным, собрал 170 тысяч PPV-продаж, обойдя показатели боя Сергей Ковалев — Андре Уорд.

После боя появилась информация, что следующий поединок Головкина может пройти летом в Казахстане, а именно 17 июня. Наиболее вероятным соперником называется Сондерс. Его промоутер Фрэнк Уоррен в конце марта объявил о начале переговоров с командой Головкина, но подчеркнул, что договоренность была достигнута еще давно.

Сам Сондерс очень активно призывает Головкина к бою, сказав в своем последнем заявлении следующее: «Головкин, если ты потерял ручку, чтобы подписать контракт, я одолжу тебе свою». Также на днях британец выложил в свой твиттер скриншот переписки с промоутером Томом Леффлером, который представляет интересы Головкина.