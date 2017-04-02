Сондерс рассказал, когда и где может состояться бой с Головкиным
Чемпион мира по версии WBO в среднем весе британский боксер Билли Джо Сондерс рассказал «BBC Radio 2» о том, что объединительный бой с казахстанцем Геннадием Головкиным может состояться 24 июня в Лондоне на «O2 Arena».
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Стоит отметить, что именно на этой арене Головкин провел свой бой против другого британца Келла Брука. Он состоялся 10 сентября 2016 года и завершился победой казахстанского боксера в пятом раунде после того, как команда Брука выбросила на ринг полотенце, отказавшись от продолжения поединка.
Ранее известный американский обозреватель бокса Дэн Рафаэль сообщил о том, что боя не будет в Великобритании, если все будет решено, он пройдет 10 июня в Казахстане.
Напомним, что казахстанский боксер свой последний поединок провел 18 марта в
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После боя появилась информация, что следующий поединок Головкина может пройти летом в Казахстане, а именно 17 июня. Наиболее вероятным соперником называется Сондерс. Его промоутер Фрэнк Уоррен в конце марта объявил о начале переговоров с командой Головкина, но подчеркнул, что договоренность была достигнута еще давно.
Сам Сондерс очень активно призывает Головкина к бою, сказав в своем последнем заявлении следующее: «Головкин, если ты потерял ручку, чтобы подписать контракт, я одолжу тебе свою». Также на днях британец выложил в свой твиттер скриншот переписки с промоутером Томом Леффлером, который представляет интересы Головкина.
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