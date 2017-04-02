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2 апреля 2017, 8:28 | Бокс | Vesti.kz

Сондерс рассказал, когда и где может состояться бой с Головкиным

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе британский боксер Билли Джо Сондерс рассказал «BBC Radio 2» о том, что объединительный бой с казахстанцем Геннадием Головкиным может состояться 24 июня в Лондоне на «O2 Arena».

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Стоит отметить, что именно на этой арене Головкин провел свой бой против другого британца Келла Брука. Он состоялся 10 сентября 2016 года и завершился победой казахстанского боксера в пятом раунде после того, как команда Брука выбросила на ринг полотенце, отказавшись от продолжения поединка.

Ранее известный американский обозреватель бокса Дэн Рафаэль сообщил о том, что боя не будет в Великобритании, если все будет решено, он пройдет 10 июня в Казахстане.

Напомним, что казахстанский боксер свой последний поединок провел 18 марта в Нью-Йорке, где одержал победу решением судей над американцем Дэниэлом Джейкобсом со счетом 115−112, 115−112 и 114−113.

Бой Головкин — Джейкобс в США показывался по системе платных трансляций (PPV) на телеканале HBO и, по последним данным, собрал 170 тысяч PPV-продаж, обойдя показатели боя Сергей Ковалев — Андре Уорд.

После боя появилась информация, что следующий поединок Головкина может пройти летом в Казахстане, а именно 17 июня. Наиболее вероятным соперником называется Сондерс. Его промоутер Фрэнк Уоррен в конце марта объявил о начале переговоров с командой Головкина, но подчеркнул, что договоренность была достигнута еще давно.

Сам Сондерс очень активно призывает Головкина к бою, сказав в своем последнем заявлении следующее: «Головкин, если ты потерял ручку, чтобы подписать контракт, я одолжу тебе свою». Также на днях британец выложил в свой твиттер скриншот переписки с промоутером Томом Леффлером, который представляет интересы Головкина.

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