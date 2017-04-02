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2 апреля 2017, 8:22 | Бокс | Vesti.kz

Келл Брук: Я собираюсь нокаутировать Спенса

Чемпион мира в полусреднем весе Келл Брук (36−1, 25 КО) в очередной раз поведал о своем следующем бое, в котором ему предстоит защищать титул по версии IBF от посягательств Эррола Спенса.

Первое поражение в карьере британский боксер потерпел в бою против казахстанца Геннадия Головкина. Увеличить
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«Я очень рад вернуться в свою весовую категорию, я никогда не проигрывал в ней. Что я собираюсь сделать в бою со Спенсом? Нокаутировать его. Могу сказать, что это будет прекрасный бой. О Спенсе в США говорят много вещей, а я сейчас являюсь номером один, я — чемпион. Так что бой будет яркий, в нем вы увидите все: скорость, агрессию, мощь.

Не могу дождаться этого боя. Я много слышал о Спенсе, его слепили в США, он официальный претендент на титул, и у него нет ни одного поражения, но в этот раз он будет боксировать со мной, — приводит слова Брука «Чемпионат» со ссылкой на SkySports.

Боксеры выйдут на ринг друг против друга 27 мая в Шеффилде — родном городе Брука.

Стоит также отметить, что Брук в сентябре прошлого года потерпел первое поражение в карьере, проиграв техническим нокаутом Головкину в бою за титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF в среднем весе.
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