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https://sport.mail.ru/news/boxing/29282589/
2 апреля 2017, 8:19 | Бокс | Vesti.kz

Майрис Бриедис победил Марко Хука и стал новым чемпионом WBC

В поединке за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе (до 90,7 кг) германский ветеран Марко Хук (40−4−1, 27 КО) проиграл латышскому панчеру Майрису Бриедису (22−0, 18 КО) единогласным решением судей, сообщает vRINGe.com.

Бой проходил в Дортмунде и продлился все 12 раундов. Увеличить
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Аккуратных и реально опасных силовых ударов за пол-боя зрители не дождались, несмотря на напряженный и зачастую нервный бой. Противостояние джебов выиграл латыш, тогда как Марко был однозначным лидером по части клинчей и «грязи».

Ближе ко второй половине поединка привыкший к стайерским дистанциям Хук несколько подровнял течение боя, до сих пор однозначное в пользу латыша. Последний начал уставать, но даже замедлившись, все равно собирал трехминутки себе в копилку — один-два точных силовых за раунд на фоне эффектной, но не самой эффективной агрессии Хука, «решали».

Активность хозяина ринга, вероятно, принесла ему 9-й раунд, но уже в 10-м Бриедис, поймав второе дыхание, опять выглядел лучше.

Незадолго до конца 11-го раунда Хук несколько раз нанес удар по затылку противника — уже не в первый раз. Опытный рефери Джей Нэйди почему-то снова проигнорировал такой откровенный фол.

Заключительные раунды прошли в сумбурном махаче с минимумом точных попаданий, которых все же было больше у латыша.

Счет судей — 116−111, 117−110 и 118−109 в пользу нового чемпиона WBC в крузервейте Майриса Бриедиса.
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Видео лучших моментов боя Бриедис — Хук

Видео лучших моментов боя Бриедис — Хук

В поединке за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе (до 90,7 килограмма) немецкий ветеран Марко Хук проиграл латышскому панчеру Майрису Бриедису единогласным решением судей.
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