Майрис Бриедис победил Марко Хука и стал новым чемпионом WBC

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Аккуратных и реально опасных силовых ударов за пол-боя зрители не дождались, несмотря на напряженный и зачастую нервный бой. Противостояние джебов выиграл латыш, тогда как Марко был однозначным лидером по части клинчей и «грязи».

Ближе ко второй половине поединка привыкший к стайерским дистанциям Хук несколько подровнял течение боя, до сих пор однозначное в пользу латыша. Последний начал уставать, но даже замедлившись, все равно собирал трехминутки себе в копилку — один-два точных силовых за раунд на фоне эффектной, но не самой эффективной агрессии Хука, «решали».

Активность хозяина ринга, вероятно, принесла ему 9-й раунд, но уже в 10-м Бриедис, поймав второе дыхание, опять выглядел лучше.

Незадолго до конца 11-го раунда Хук несколько раз нанес удар по затылку противника — уже не в первый раз. Опытный рефери Джей Нэйди почему-то снова проигнорировал такой откровенный фол.

Заключительные раунды прошли в сумбурном махаче с минимумом точных попаданий, которых все же было больше у латыша.

Счет судей — 116−111, 117−110 и 118−109 в пользу нового чемпиона WBC в крузервейте Майриса Бриедиса.