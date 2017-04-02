Майрис Бриедис победил Марко Хука и стал новым чемпионом WBC
В поединке за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе (до 90,7 кг) германский ветеран Марко Хук (40−4−1, 27 КО) проиграл латышскому панчеру Майрису Бриедису (22−0, 18 КО) единогласным решением судей, сообщает vRINGe.com.
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Видимо, что-то случилось...
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Аккуратных и реально опасных силовых ударов за
Ближе ко второй половине поединка привыкший к стайерским дистанциям Хук несколько подровнял течение боя, до сих пор однозначное в пользу латыша. Последний начал уставать, но даже замедлившись, все равно собирал трехминутки себе в копилку —
Активность хозяина ринга, вероятно, принесла ему 9-й раунд, но уже в 10-м Бриедис, поймав второе дыхание, опять выглядел лучше.
Незадолго до конца 11-го раунда Хук несколько раз нанес удар по затылку противника — уже не в первый раз. Опытный рефери Джей Нэйди
Заключительные раунды прошли в сумбурном махаче с минимумом точных попаданий, которых все же было больше у латыша.
Счет судей — 116−111, 117−110 и 118−109 в пользу нового чемпиона WBC в крузервейте Майриса Бриедиса.
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