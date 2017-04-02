Бриедис стал первым боксером из Латвии - чемпионом мира по престижной версии

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Первоначально на кону поединка стоял пояс «временного» чемпиона мира WBC. Однако в связи с неопределенностью в карьере британца Тони Белью, который пока не решил, продолжить ли ему выступления в супертяжелом весе после победы над соотечественником Дэвидом Хэем или вернуться в первый тяжелый вес, а также необходимостью восстановления после травмы, организация перевела его в статус «чемпиона мира в отпуске» и постановила, что Бриедис и Хук разыграют «полноценный» титул. Бриедис в рейтинге WBC занимал первое место, Хук — второе.

В послужном списке 32-летнего Бриедиса теперь 22 победы (18 — нокаутом) и ни одного поражения. Ранее он запомнился болельщикам по победам над немцем Мануэлем Чарром и нигерийцем Оланреваджу Дуродолой, который нокаутировал россиянина Дмитрия Кудряшова.

32-летний Хук потерпел четвертое поражение при 40 победах (27 нокаутом) и одной ничьей. Немецкий боксер в 2009—2015 годах владел титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO), проведя 13 успешных защит и повторив рекорд британца Джонни Нельсона по числу защит пояса в этой весовой категории. В августе 2015 года он неожиданно проиграл поляку Кшиштофу Гловацкому и расстался с титулом WBO, после чего одержал две победы подряд и получил право поспорить за пояс WBC.