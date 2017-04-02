Бриедис победил Хука и стал чемпионом мира по версии WBC
Немецкий боксер Марко Хук проиграл латышу Майрису Бриедису в поединке за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе (до 90,7 кг).
Бой прошел в Германии и продлился все 12 раундов. По итогам поединка все трое судей отдали победу Бриедису единогласным решением: 118−109, 116−111, 117−110.
Счет на карточке «Советского спорта» — 118−110.
Теперь на счету Бриедиса 22 победы (18 досрочно), а на счету Хука 40 побед (27 досрочно), 4 поражения и 1 ничья.
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