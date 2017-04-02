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https://sport.mail.ru/news/boxing/29282260/
2 апреля 2017, 8:31 | Бокс | Чемпионат.com

Гвоздик: Ковалёв победит Уорда во втором бою

Проспект полутяжелого веса Александр Гвоздик (12−0, 10 КО), заявил, что в повторном бою между Сергеем Ковалёвым и Андре Уордом, победу одержит россиянин.

Проспект полутяжелого веса Александр Гвоздик (12−0 10 КО) заявил что в повторном бою между Сергеем Ковалёвым и <span class=error>Андре</span> <span class=error>Уордом</span> победу одержит россиянин. Увеличить
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«Считаю, что Ковалёв выиграет в реванше у Уорда, более того, в первом бою победа тоже была за ним».

Кроме этого, в интервью порталу Boxingtalk рассказал о ближайшем поединке и о карьерных планах.

«У моего соперника была хорошая любительская карьера. Он умный боксёр, очень сильный и с хорошими навыками. Гонсалес любит оказывать давление и для меня это хороший вызов. Я не буду в этом бою гоняться за нокаутом, главное — победа. Выиграв в этом поединке, надеюсь начать переговоры о титульном бое. Если нет, то я готов подождать ещё, но хотелось бы побороться за чемпионский пояс до конца этого года», — завершил Гвоздик.

8 апреля Александр Гвоздик проведёт бой в Мэриленде, противостоять ему будет кубинец Юниеска Гонсалес (18−2, 14 КО).
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