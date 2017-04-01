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https://sport.mail.ru/news/boxing/29281618/
1 апреля 2017, 22:01 | Бокс | Р-Спорт

Российские боксеры из Patriot Boxing Team победили команду China Dragons в матче WSB

Российские боксеры из Patriot Boxing Team нанесли поражение китайской команде China Dragons в пятом матче первого этапа Всемирной серии бокса (WSB).

Встреча группы C, прошедшая в субботу в Казани, завершилась победой российских боксеров со счетом 5−0. В составе Patriot Boxing Team выступали Тамир Галанов (весовая категория до 49 кг), Бахтовар Назиров (до 56 кг), Алексей Мазур (до 64 кг), Петр Хамуков (до 75 кг) и Евгений Тищенко (до 91 кг).

В следующем матче российская команда 22 апреля встретится с боксерами из Uzbek Tigers.
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