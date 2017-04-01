Российские боксеры из Patriot Boxing Team победили команду China Dragons в матче WSB

Встреча группы C, прошедшая в субботу в Казани, завершилась победой российских боксеров со счетом 5−0. В составе Patriot Boxing Team выступали Тамир Галанов (весовая категория до 49 кг), Бахтовар Назиров (до 56 кг), Алексей Мазур (до 64 кг), Петр Хамуков (до 75 кг) и Евгений Тищенко (до 91 кг).

В следующем матче российская команда 22 апреля встретится с боксерами из Uzbek Tigers.