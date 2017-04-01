Британский боксер назвал соперника, против которого у Головкина нет шансов
Британский боксер Энтони Фаулер уверен, что его соотечественник Карл Фроч (33−2, 24 КО) доставил бы немало проблем казахстанцу Геннадию Головкину (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
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Фроч и Фаулер провели между собой спарринг, после чего Энтони написал в твиттере следующее:
«Карл, ты зверь! У GGG не было бы шансов выстоять против тебя!».
Напомним, прошлой осенью ходили слухи о возможном бое Головкина с Фрочем, однако они таковыми и остались. В интервью Фроч критиковал соперников GGG, а также утверждал, что легко его побьет.
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