Британский боксер назвал соперника, против которого у Головкина нет шансов

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Фроч и Фаулер провели между собой спарринг, после чего Энтони написал в твиттере следующее:

«Карл, ты зверь! У GGG не было бы шансов выстоять против тебя!».



Напомним, прошлой осенью ходили слухи о возможном бое Головкина с Фрочем, однако они таковыми и остались. В интервью Фроч критиковал соперников GGG, а также утверждал, что легко его побьет.