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https://sport.mail.ru/news/boxing/29281460/
1 апреля 2017, 21:29 | Бокс | Sports.kz

Британский боксер назвал соперника, против которого у Головкина нет шансов

Британский боксер Энтони Фаулер уверен, что его соотечественник Карл Фроч (33−2, 24 КО) доставил бы немало проблем казахстанцу Геннадию Головкину (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Британский боксер <span class=error>Энтони</span> <span class=error>Фаулер</span> уверен что его соотечественник Карл <span class=error>Фроч</span> (33−2 24 КО) доставил бы немало проблем <span class=error>казахстанцу</span> Геннадию <span class=error>Головкину</span> (37−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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Фроч и Фаулер провели между собой спарринг, после чего Энтони написал в твиттере следующее:

«Карл, ты зверь! У GGG не было бы шансов выстоять против тебя!».

Напомним, прошлой осенью ходили слухи о возможном бое Головкина с Фрочем, однако они таковыми и остались. В интервью Фроч критиковал соперников GGG, а также утверждал, что легко его побьет.

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