Forbes объяснил, почему команда Уорда вновь заговорила о бое с Головкиным

На неделе тренер американского боксера Вирджил Хантер заявил, что они готовы встретиться с Головкиным, если тот поднимется в 168 фунтов. «Мы спустимся, и у Головкина не должно быть причин отказаться от боя. Не думаю, что, когда мы покончим с Ковалевым и спустимся в весе, у Головкина останутся оправдания», — добавил тренер.

«Уорд, заработавший пять миллионов за бой с Ковалевым в ноябре прошлого года, сейчас ведет переговоры о реванше. После этого бой с Головкиным, который, скорее всего, принесет ему еще больше денег.

Оба ходили вокруг потенциального боя в прошлом, когда их разделял всего один дивизион.

Уорд говорил, что Головкин уклонился от их боя в 2015 году, за что он прозвал его Little G, добавив, что у него есть электронное письмо, которое доказывает, что Головкин отказался от предложения с разделением «50 на 50». Однако сторона Головкина отвергла эти нападки, отметив, что предложение касалось боя, который теоретически мог состояться в 2016 году, но промоутер Головкина Том Леффлер не захотел брать на себя такие обязательств. Кроме того, Леффлер отметил, что письмо было получено через несколько часов после того, как Головкин объявил о бое с Дэвидом Лемье, и сторона Головкина заявила, что они не могли серьезно воспринимать это предложение, поскольку сторона Уорда знала, что Головкин не мог принять его.

Так почему Хантер заговорил об этом сейчас? Это может быть как-то связано с тем, что некоторые люди считают, что Головкин был раскрыт Джейкобом. Как сказал Леффлер на прошлой неделе Forbes, основываясь на его выступлении против Джейкобса, возможно, у других бойцов появится больше стимула к тому, что выйти на ринг с Головкиным, — говорится в заметке.

В то же время Леффлер допустил, что Головкин может подняться в 168 фунтов встретиться с Уордом, но только после боев с британцем Билли Джо Сондерсом и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом. С первым команда GGG ведет переговоры по поединку на июнь, со вторым — на сентябрь.