«Узбек Тайгерс» нанес «Астана Арланс» первое поражение в новом сезоне WSB
Казахстанский клуб «Астана Арланс» потерпел крупное поражение от «Узбек Тайгерс» в гостевом матче нового сезона Всемирной серии бокса (WSB), сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча прошла в Ташкенте и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.
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Открывал матчевую встречу поединок в весовой категории до 64 килограмма, в котором Дильмурат Мижитов встречался с Эльнуром Абдураимовом. По итогам пяти раундов судьи единогласным решением отдали победу представителю «Узбек Тайгерс» (45:50, 46:49, 47:48).
Во второй паре (до 56) Ильяс Сулейменов также потерпел поражение, уступив Абдулхаю Шарахматову — 0:3 (47:48, 47:48, 45:50).
Исход противостояния решился в третьем поединке, где Сапарбай Айдаров проиграл Исроилу Мадримову. Таким образом, «Узбек Тайгерс» набрал третье очко и одержал досрочную победу.
В четвертом поединке боксер «Астана Арланс» Антон Пинчук, выступающий в весовой категории до 91 килограмма, победил Зухриддина Махкамова (3:0 (50:45, 50:45, 49:46) и принес своей команде первое очко.
В последней паре (до 49) Темиртас Жусупов встречался с обладателем Кубка Вела Баркера Хасанбоем Дусматовым. И здесь судьи отдали победу узбекскому боксеру.
Первая встреча этих команд, которая состоялась в феврале в Талдыкоргане, закончилась со счетом 4:1 в пользу казахстанских боксеров.
Добавим, что «арланы» еще в прошлой встрече против российской команды «Патриот Боксинг Тим» обеспечили себе место в
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