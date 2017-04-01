«Узбек Тайгерс» нанес «Астана Арланс» первое поражение в новом сезоне WSB

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Открывал матчевую встречу поединок в весовой категории до 64 килограмма, в котором Дильмурат Мижитов встречался с Эльнуром Абдураимовом. По итогам пяти раундов судьи единогласным решением отдали победу представителю «Узбек Тайгерс» (45:50, 46:49, 47:48).

Во второй паре (до 56) Ильяс Сулейменов также потерпел поражение, уступив Абдулхаю Шарахматову — 0:3 (47:48, 47:48, 45:50).

Исход противостояния решился в третьем поединке, где Сапарбай Айдаров проиграл Исроилу Мадримову. Таким образом, «Узбек Тайгерс» набрал третье очко и одержал досрочную победу.

В четвертом поединке боксер «Астана Арланс» Антон Пинчук, выступающий в весовой категории до 91 килограмма, победил Зухриддина Махкамова (3:0 (50:45, 50:45, 49:46) и принес своей команде первое очко.

В последней паре (до 49) Темиртас Жусупов встречался с обладателем Кубка Вела Баркера Хасанбоем Дусматовым. И здесь судьи отдали победу узбекскому боксеру.

Первая встреча этих команд, которая состоялась в феврале в Талдыкоргане, закончилась со счетом 4:1 в пользу казахстанских боксеров.