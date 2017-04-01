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1 апреля 2017, 19:52 | Бокс | Sports.kz

«Astana Arlans» со счетом 1:4 уступил «Uzbek Tigers» в WSB

Казахстанская команда Всемирной серии бокса «Astana Arlans» в Ташкенте проиграла «Uzbek Tigers» — 1:4, пишет Sports.kz.

Казахстанская команда Всемирной серии бокса Astana Arlans в Ташкенте проиграла Uzbek Tigers — 1:4 пишет Sports.kz. Увеличить
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Дильмурат Мижитов (64 кг) оказался слабее Эльнура Абдураимова — 0:3 (45:50, 46:49, 47:48), Ильяс Сулейменов (56 кг) не сумел противостоять Абдулхаю Шарахматову — 0:3 (47:48, 47:48, 45:50), Сапарбай Айдаров (75 кг) оставил команду без шансов в поединке с Исраилом Мадримовым — 0:3 (44:50, 44:50, 45:49), Антон Пинчук (91 кг) одолел Зухриддина Махкамова — 3:0 (50:45, 50:45, 49:46), Темиртас Жусупов (49 кг) против обладателя Кубка Вэла Баркера Хасанбоя Дусматова — 0:3 (45:50, 46:49, 45:50).

22 апреля казахстанская команда на выезде встретится с китайским «China Dragons».

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