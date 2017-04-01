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https://sport.mail.ru/news/boxing/29280571/
1 апреля 2017, 18:39 | Бокс | Sports.kz

«Astana Arlans» досрочно проиграл «Uzbek Tigers»

В третьем бою матчевой встречи WSB «Uzbek Tigers» — «Astana Arlans» на ринг вышли Исраил Мадримов и Сапарбай Айдаров, в весе до 76 килограммов, пишет Sports.kz.

В третьем бою матчевой встречи WSB Uzbek Tigers — Astana Arlans на ринг вышли <span class=error>Исраил</span> <span class=error>Мадримов</span> и Сапарбай <span class=error>Айдаров</span> в весе до 76 килограммов пишет Sports.kz. Увеличить
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Казахстанец уступил этот поединок — 0:3 (44:50, 44:50, 45:49).

Таким образом, узбеки ведут со счетом 3:0 и досрочно одержали верх над казахстанцами.

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