«Astana Arlans» досрочно проиграл «Uzbek Tigers»
В третьем бою матчевой встречи WSB «Uzbek Tigers» — «Astana Arlans» на ринг вышли Исраил Мадримов и Сапарбай Айдаров, в весе до 76 килограммов, пишет Sports.kz.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Казахстанец уступил этот поединок — 0:3 (44:50, 44:50, 45:49).
Таким образом, узбеки ведут со счетом 3:0 и досрочно одержали верх над казахстанцами.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter