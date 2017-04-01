Краузе: Головкину необязательно подниматься в весе

— Думаю, у Головкина не так много соперников в 168 фунтах. Разве что, Андре Уорд. Джейкобс показал себя конкурентоспособным в бою с Головкиным, а Уорд сильнее и лучше. Думаю, он побьет GGG. Впрочем, Головкину совсем не обязательно подниматься в весе: в 160 фунтах он может встретиться с «Канело», провести реванш с Джейкобсом, есть бой с Сондерсом, также возможный поединок с Чарло, — считает Краузе.