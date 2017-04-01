Федор Чудинов выйдет на ринг против британца Кэмерона

Его соперником станет британец Лиам Кэмерон.

«Соперником Федора Чудинова будет Лиам Кэмерон. Также на ринг выйдут его брат Дмитрий, Егор Мехонцев, Хусейн Байсангуров, Магомед Мадиев и Владимир Шишкин», — сообщили «Советскому спорту» в промоутерской компании «Патриот».

Отметим, что соперником Дмитрия Чудинова станет испанец Мариано Иларио, а Байсангуров встретится с немцем Денизом Ильбаем.

Соперники других российских боксеров пока неизвестны.