Федор Чудинов выйдет на ринг против британца Кэмерона
Бывший чемпион мира во втором среднем весе (76,2 кг) по версии WBA Федор Чудинов свое следующий бой проведет 22 апреля бои в Ярославле.
Его соперником станет британец Лиам Кэмерон.
«Соперником Федора Чудинова будет Лиам Кэмерон. Также на ринг выйдут его брат Дмитрий, Егор Мехонцев, Хусейн Байсангуров, Магомед Мадиев и Владимир Шишкин», — сообщили «Советскому спорту» в промоутерской компании «Патриот».
Отметим, что соперником Дмитрия Чудинова станет испанец Мариано Иларио, а Байсангуров встретится с немцем Денизом Ильбаем.
Соперники других российских боксеров пока неизвестны.
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