Сондерс обматерил Головкина и показал переписку с Леффлером

Сначала Сондерс написал в твиттере: «Прямо перед своим последним боем их дерьмовый GGG связывался со мной, но я все еще не вижу контракта!».

Затем британец опубликовал скриншоты переписки с промоутером Головкина Томом Леффлером.



— Привет, Том. Свяжись со мной и отправь [контракт] на этой неделе, приятель. Спасибо.



— Привет, Билли. Извини за задержку, сегодня у нас была пресс-конференция. Мы говорили с Фрэнком [Уорреном, промоутером Сондерса], я сказал ему, что вышлю соглашение на этой неделе. Еще раз извини за задержку — просто беспокоился по поводу боя.



— Хорошо, приятель, удачи. Буду с нетерпением ждать от тебя новостей. Спасибо!



Один из читателей написал: «Может, Головкин просто не разобрал, что ты говорил?» [намек на орфографические и пунктуационные ошибки в сообщениях Сондерса]. На это Билли ответил: «А может эта п..да будет тянуть время так долго, пока я буду считать свои фунты?».



Ранее Уоррен и Сондерс выступили с ультиматумом и потребовали у команды Головкина, чтобы они отправили подписанный контракт на этой неделе. Пока переговоры продолжаются. Если сделка будет успешно оформлена, бой состоится в июне в Астане.