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https://sport.mail.ru/news/boxing/29275340/
31 марта 2017, 22:13 | Бокс | Sports.kz

Сондерс обматерил Головкина и показал переписку с Леффлером

Британский боксер Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО) продолжает привлекать к себе внимание в преддверии боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.

Британский боксер Билли Джо Сондерс (24−0 12 КО) продолжает привлекать к себе внимание в преддверии боя с <span class=error>казахстанцем</span> Геннадием <span class=error>Головкиным</span> (37−0 33 КО) сообщает Sports.kz. Увеличить
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Сначала Сондерс написал в твиттере: «Прямо перед своим последним боем их дерьмовый GGG связывался со мной, но я все еще не вижу контракта!».

Затем британец опубликовал скриншоты переписки с промоутером Головкина Томом Леффлером.

— Привет, Том. Свяжись со мной и отправь [контракт] на этой неделе, приятель. Спасибо.

— Привет, Билли. Извини за задержку, сегодня у нас была пресс-конференция. Мы говорили с Фрэнком [Уорреном, промоутером Сондерса], я сказал ему, что вышлю соглашение на этой неделе. Еще раз извини за задержку — просто беспокоился по поводу боя.

— Хорошо, приятель, удачи. Буду с нетерпением ждать от тебя новостей. Спасибо!

Один из читателей написал: «Может, Головкин просто не разобрал, что ты говорил?» [намек на орфографические и пунктуационные ошибки в сообщениях Сондерса]. На это Билли ответил: «А может эта п..да будет тянуть время так долго, пока я буду считать свои фунты?».

Ранее Уоррен и Сондерс выступили с ультиматумом и потребовали у команды Головкина, чтобы они отправили подписанный контракт на этой неделе. Пока переговоры продолжаются. Если сделка будет успешно оформлена, бой состоится в июне в Астане.

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