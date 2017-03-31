Сондерс обматерил Головкина и показал переписку с Леффлером
Британский боксер Билли Джо Сондерс (24−0, 12 КО) продолжает привлекать к себе внимание в преддверии боя с казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0, 33 КО), сообщает Sports.kz.
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Видимо, что-то случилось...
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Сначала Сондерс написал в твиттере: «Прямо перед своим последним боем их дерьмовый GGG связывался со мной, но я все еще не вижу контракта!».
Затем британец опубликовал скриншоты переписки с промоутером Головкина Томом Леффлером.
— Привет, Том. Свяжись со мной и отправь [контракт] на этой неделе, приятель. Спасибо.
— Привет, Билли. Извини за задержку, сегодня у нас была
— Хорошо, приятель, удачи. Буду с нетерпением ждать от тебя новостей. Спасибо!
Один из читателей написал: «Может, Головкин просто не разобрал, что ты говорил?» [намек на орфографические и пунктуационные ошибки в сообщениях Сондерса]. На это Билли ответил: «А может эта п..да будет тянуть время так долго, пока я буду считать свои фунты?».
Ранее Уоррен и Сондерс выступили с ультиматумом и потребовали у команды Головкина, чтобы они отправили подписанный контракт на этой неделе. Пока переговоры продолжаются. Если сделка будет успешно оформлена, бой состоится в июне в Астане.
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