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https://sport.mail.ru/news/boxing/29274272/
31 марта 2017, 19:44 | Бокс | ТАСС

Массовая драка произошла на юношеском турнире по боксу в США

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Зрители устроили массовую драку на юношеском боксерском турнире Golden Gloves в США. Об этом сообщает американский портал TMZ.

Инцидент произошел в Лос-Анджелесе после того, как один из участников боксерского поединка ударил своего соперника после гонга.

«Сначала зрители стали кричать друг на друга, а затем устроили драку, — рассказал один из очевидцев. — По залу летали стулья. Я видел, как женщина ударила кого-то металлическим стулом».

Когда полицейские прибыли на место происшествия, драка прекратилась и турнир продолжился. Отмечается, что в ходе инцидента никто серьезно не пострадал и участники драки избежали ареста.
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