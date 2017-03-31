Массовая драка произошла на юношеском турнире по боксу в США
МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Зрители устроили массовую драку на юношеском боксерском турнире Golden Gloves в США. Об этом сообщает американский портал TMZ.
Инцидент произошел в
«Сначала зрители стали кричать друг на друга, а затем устроили драку, — рассказал один из очевидцев. — По залу летали стулья. Я видел, как женщина ударила
Когда полицейские прибыли на место происшествия, драка прекратилась и турнир продолжился. Отмечается, что в ходе инцидента никто серьезно не пострадал и участники драки избежали ареста.
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