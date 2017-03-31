Массовая драка произошла на юношеском турнире по боксу в США

Инцидент произошел в Лос-Анджелесе после того, как один из участников боксерского поединка ударил своего соперника после гонга.

«Сначала зрители стали кричать друг на друга, а затем устроили драку, — рассказал один из очевидцев. — По залу летали стулья. Я видел, как женщина ударила кого-то металлическим стулом».

Когда полицейские прибыли на место происшествия, драка прекратилась и турнир продолжился. Отмечается, что в ходе инцидента никто серьезно не пострадал и участники драки избежали ареста.