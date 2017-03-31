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https://sport.mail.ru/news/boxing/29274261/
31 марта 2017, 19:34 | Бокс | Чемпионат.com

Джеймс Тони вернётся в ринг 13 мая

Экс-чемпион мира в трёх весовых категориях Джеймс Тони (76−10−3, 46 КО) вновь вернётся в ринг.

На этот раз 48-летний американец намерен провести один бой, после чего официально попрощается с профессиональным спортом, об этом сообщает Bloody Elbow.

Вечер бокса с участием Тони запланирован на 13 мая в городе Ипсиланти, штат Мичиган. В его рамках ветеран проведёт 12-раундовый поединок с Майком Шеппардом (24−20−2, 10 КО), на кону боя будет стоять малозначимый титул по версии WBF.

Отметим, что в последний раз Тони появлялся в ринге в августе 2015 года, когда уступил единогласным решением судей Чарльзу Эллису (10−3−1, 8 КО).
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