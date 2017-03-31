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https://sport.mail.ru/news/boxing/29273792/
31 марта 2017, 18:53 | Бокс | Чемпионат.com

Леффлёр: Головкин может провести бой с Уордом в суперсреднем весе

Промоутер Геннадия Головкина Том Леффлёр заявил, что его клиент мог бы провести встречу с чемпионом мира в полутяжелом весе Андре Уордом (31−0, 15 КО), если тот спустится в суперсредний вес (до 76,2 кг).

Эпизод поединка боксеров Геннадия Головкина и Дэниела Джейкобса. Увеличить
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© AP 2017

«Мы всегда говорили, что Геннадий может подняться в весовой категории. Мы пытались организовать бой с Чавесом-младшим, хотели боя с Фрочем. Теперь небитый чемпион в суперсреднем весе Хильберто Рамирес так же говорит о встрече с Головкиным.

У Уорда есть обязательство провести реванш с Ковалёвым, если он выиграет, а потом сможет спуститься в суперсредний вес, то мы будем рады провести такой первоклассный поединок.

Сейчас нам нужно дождаться исхода боя Уорд — Ковалёв, а также посмотреть на то, как в апреле отбоксирует Рамирес. Промоутер последнего, Боб Арум, очень заинтересован в бое с нами, и думаю, что такой поединок тоже будет классным. Мы готовы рассматривать много вариантов», — приводит слова Леффлёра BoxingScene.
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