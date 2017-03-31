Леффлёр: Головкин может провести бой с Уордом в суперсреднем весе

«Мы всегда говорили, что Геннадий может подняться в весовой категории. Мы пытались организовать бой с Чавесом-младшим, хотели боя с Фрочем. Теперь небитый чемпион в суперсреднем весе Хильберто Рамирес так же говорит о встрече с Головкиным.



У Уорда есть обязательство провести реванш с Ковалёвым, если он выиграет, а потом сможет спуститься в суперсредний вес, то мы будем рады провести такой первоклассный поединок.



Сейчас нам нужно дождаться исхода боя Уорд — Ковалёв, а также посмотреть на то, как в апреле отбоксирует Рамирес. Промоутер последнего, Боб Арум, очень заинтересован в бое с нами, и думаю, что такой поединок тоже будет классным. Мы готовы рассматривать много вариантов», — приводит слова Леффлёра BoxingScene.