Леффлёр: Головкин может провести бой с Уордом в суперсреднем весе
Промоутер Геннадия Головкина Том Леффлёр заявил, что его клиент мог бы провести встречу с чемпионом мира в полутяжелом весе Андре Уордом (31−0, 15 КО), если тот спустится в суперсредний вес (до 76,2 кг).
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«Мы всегда говорили, что Геннадий может подняться в весовой категории. Мы пытались организовать бой с
У Уорда есть обязательство провести реванш с Ковалёвым, если он выиграет, а потом сможет спуститься в суперсредний вес, то мы будем рады провести такой первоклассный поединок.
Сейчас нам нужно дождаться исхода боя Уорд — Ковалёв, а также посмотреть на то, как в апреле отбоксирует Рамирес. Промоутер последнего, Боб Арум, очень заинтересован в бое с нами, и думаю, что такой поединок тоже будет классным. Мы готовы рассматривать много вариантов», — приводит слова Леффлёра BoxingScene.
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